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"Без фільтрів": Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою (фото)


Осадча показала "роботу мрії", а також новий стильний образ

Катя Осадча продовжує працювати і відпочивати в Каннах. Нагадаємо, що 14 травня в цьому французькому місті стартував Каннський кінофестиваль 2019, який триватиме до 25 травня. До міста з'їхалися сотні зоряних гостей, серед яких не тільки актори, але і моделі, музиканти, телеведучі і т. д. Буквально щодня тут заплановані прем'єри очікуваних фільмів, а також червоні доріжки. Безумовно, Осадча зі своєю програмою "Світське життя" не змогла пропустити настільки значущу подію.

Буквально пару днів тому Осадча похвалилася своєю подорожжю в Канни. При цьому візит був більш ніж вдалий. Так, у мережі активно обговорюють знакову зустріч Осадчої з всесвітньо відомим іспанським актором Антоніо Бандерасом. Українська телеведуча зробила яскраве селфі з Антоніо.

А ще трохи пізніше Осадча поділилася своїми трудовими буднями. При цьому шанувальники телеведучої навіть позаздрили їй, мовляв, "всім би таку роботу".

На своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала дуже сонячний знімок – як з листівки. На ньому співачка позує в білосніжному розслабленому образі: укорочені джинси, біла футболка з написами, а також червоні з золотим босоніжки на низькому ходу. Волосся телеведуча зібрала в простій хвіст. З аксесуарів – сонцезахисні окуляри. При цьому позує Осадча на пірсі, на тлі яхт та Лігурійського моря, яка омиває Каннські берега.

"Кани без фільтрів. Сонце, море і робота", - підписала фото Осадча.

Катя Осадча в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити перші відгуки під її новим знімком:

  • "Катя, Ви дуже гарна жінка, на Ваших програмах я виросла, Ви найкраща телеведуча.дякую що Ви є"
  • "Ох, яка вродлива)"
  • "Хорошая работа!"
  • "Невероятное фото"
  • "Работа – мечта!"

До речі, до цього Осадча вже показувала кілька фото зі своєї прогулянки в Каннах. Телеведуча залишила на пам'ять кілька будиночків і вузеньких вуличок. При цьому ведуча зазначила: "Коли сонце за день визирнуло на 10 хвилин". Справа в тому, що весь цей час в Каннах йшов дощ.

Осадча в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образ до Дня вишиванки.

Також раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували стильним виходом.

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