"Ничего общего с вышиванкой": Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Не все поклонники высоко оценили образ Осадчей

Катя Осадчая, как и десятки других украинских звезд, также присоединилась к флешмобу в четь Дня вышиванки (16 мая). Известная телеведущая посетила исторический центр Киева – Почтовую площадь, где собрались и другие знаменитости, чтобы поприветствовать украинцев с праздником. Не удивительно, что каждый из пришедших старался продемонстрировать как можно более яркий и необычный наряд, расшитый народными орнаментами. Интересно, что наиболее активно своих коллег снимала Народная артистка Ольга Сумская, которая старательно делала фото со звездами.

Попала в объектив камер и ведущая программы "Світське життя". Катя Осадчая поспешила опубликовать на своей instagram-страничке фото в очень оригинальном наряде.

Так, на телеведущей – яркие красные брюки-клеш. Образ ведущей дополняет свободная блуза голубого цвета, с оборками и вышивкой гладью – крупные красные маки. Образ довершает красная шляпка.

"З Днем вишиванки! #вишиванка" – лаконично подписала фото Осадчая.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Удивительно, однако поклонники телеведущей буквально засыпали ведущую негативной критикой. Многие отметили, что наряд Осадчей – "это не вышиванка". И даже потребовали от нее поменять хештег.

"Это не вышиванка. Это светская блуза, только вышитая. Как то чудно это фото в этот день"

"Но это явно не вышиванка....."

"Самий найгірший наряд, який я бачила на вас, Катю!"

"Хештег немного исправьте"

"А де вишиванка?"

"Цікаво, це вишивка чи принт??))"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Но и были те, кто поддержал свою любимицу:

"Дуже стильно та красиво"

"Ви неперевершена! Захоплююсь Вами!"

"Очень вкусный образ"

"Катюша, вы просто как цветочек красивая до безумия"

"Ваууууу, яка краса!"

"Як завжди, стильні і вишиванка вишукана"

"А мені подобається наряд) дуже яскравий"

Катя Осадчая на празднике в Киеве в честь Дня вышиванки (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов зачаровали стильным выходом. Ведущие активно работают на съемках нового сезона шоу "Голос країни. Діти".

Также Оля Фреймут умилила фото крошки-дочки в вышиванке.