"Ничего общего с вышиванкой": Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики

Не все поклонники высоко оценили образ Осадчей
Катя Осадчая, как и десятки других украинских звезд, также присоединилась к флешмобу в четь Дня вышиванки (16 мая). Известная телеведущая посетила исторический центр Киева – Почтовую площадь, где собрались и другие знаменитости, чтобы поприветствовать украинцев с праздником. Не удивительно, что каждый из пришедших старался продемонстрировать как можно более яркий и необычный наряд, расшитый народными орнаментами. Интересно, что наиболее активно своих коллег снимала Народная артистка Ольга Сумская, которая старательно делала фото со звездами.
Попала в объектив камер и ведущая программы "Світське життя". Катя Осадчая поспешила опубликовать на своей instagram-страничке фото в очень оригинальном наряде.
Так, на телеведущей – яркие красные брюки-клеш. Образ ведущей дополняет свободная блуза голубого цвета, с оборками и вышивкой гладью – крупные красные маки. Образ довершает красная шляпка.
"З Днем вишиванки! #вишиванка" – лаконично подписала фото Осадчая.
Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Удивительно, однако поклонники телеведущей буквально засыпали ведущую негативной критикой. Многие отметили, что наряд Осадчей – "это не вышиванка". И даже потребовали от нее поменять хештег.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Но и были те, кто поддержал свою любимицу:
Катя Осадчая на празднике в Киеве в честь Дня вышиванки (фото: instagram.com/olgasumska)
Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов зачаровали стильным выходом. Ведущие активно работают на съемках нового сезона шоу "Голос країни. Діти".