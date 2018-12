Милла Йовович сделала трогательное признание в свое 43-летие

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

На свой 43-й день рождения Милла Йовович опубликовала фото всей своей семьи и призналась им в любви

На своей страничке в Instagram американская актриса и модель Милла Йовович поделилась очень трогательными семейными фото с мужем и детьми.

"Ну, сегодня утром я проснулся и угадайте, что случилось? Мне исполнилось 43 года. Хотя старение - это не весело, я должна сказать, что сегодня я счастливее, чем когда-либо за всю свою жизнь", - написала Милла под фото.

Фото: Милла Йовович со своей младшей дочерью (instagram.com/millajovovich)

Поклонники поздравили звезду в комментариях и отметили, что обе ее дочери Эва Габо Андерсон и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон очень похожи на нее.

Фото: "Мы все время смеемся вместе"- признается Милла (instagram.com/millajovovich)

"У меня самая удивительная семья. Мой муж обожает меня, и я люблю его больше всего на свете. Мои дети не хотят ничего больше, чем быть рядом со мной, и мы все время смеемся вместе. Они все здоровы", - поделилась актриса своим счастьем с поклонниками.

Напомним, что в 2009 году Милла вышла замуж в третий раз, за режиссёра Пола Андерсона, с которым у нее были длительные отношения до брака (они встречалась 7 лет до свадьбы).

Фото: Старшая дочь Миллы Йовович - Эва Габо Андерсон (instagram.com/millajovovich)

"Моя карьера дарит мне самые смелые приключения, о которых я не могла и мечтать. Мое тело никогда не было более здоровым и сбалансированным, и это поддерживает мою энергию на высоком уровне, а мой дух - позитивным. Я очень благодарна за эти замечательные дары, я осознаю, что живу в #best years of my life. Я счастливая женщина!", - подытожила она.

Фото: Младшая дочь Миллы Йовович - Дашиэл Иден Йовович-Андерсон (instagram.com/millajovovich)

Кроме того мы писали, что недавно после того, как ее мама вместе с мамой мужа Пола Андерсона приехали в гости, в доме собрались 3 поколения Йовович-Андерсон.

Читайте также о том, что известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников новым элегантным образом.

Вам будет интересено узнать, что американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что не против вернуться к образу Рэйчел из сериала Друзья, но этого может никогда не произойти, потому что препятствия делает кое-кто из мужской части актерского состава.

Топ-10 актрис, которые остаются красавицами, не взирая на свой возраст