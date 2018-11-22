"Новые Лилу подрастают": Мила Йовович удивила снимками повзрослевших дочерей

Фото: Мила Йовович

Актриса отметила, что после того, как ее мама и мама ее мужа Пола Андерсона приехали в гости, в доме собрались 3 поколения Йовович-Андерсон

Популярная голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович, которая недавно стала лицом модного бренда, показала фото своих подросших дочерей - 11-летней Эвер Габо и Дешиел Эдан, которой только 3 года. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

"Трудно быть занятой, работающей мамой. Нелегко найти баланс. Но я поняла, что если я не смогу заставить этих детей смеяться хоть один раз в день, я не буду выполнять свою работу. Благодарю вас за всех хороших людей в моей жизни", - написала Мила.

Как видно на снимках, старшая дочка Эвер Габо поразительно похожа на маму и сильно напоминает персонаж Лилу из знамениторого фильма "Пятый элемент", вышедший на экраны в 1997 году.

Фото: instagram.com/millajovovich

Мила призналась, что даже когда она приходит домой сильно измотанной и больной, - "улыбка на этих лицах - это то, ради чего я живу".

Также она отметила, что после того, как ее мама вместе с мамой мужа Пола Андерсона приехали в гости, в доме собрались 3 поколения Йовович-Андерсон.

Ранее сообщалось, что актриса Милла Йовович с мужем – режиссером Полом У.С. Андерсоном приехали в Токио с мировой премьерой фантастического боевика "Обитель зла: Последняя глава" и взяли с собой на премьеру старшую дочь Эву.

Также мы писали о том, что голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович близко к сердцу воспринимает события в Украине – Революцию достоинства и войну на Донбассе.

Напомним, в честь 40-летнего юбилея голливудской актрисы с украинскими корнями соцсети делятся видеороликом, где Мила Йовович великолепно исполнила любимую в народе композицию.

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Видео: РБК-Украина