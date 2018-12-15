Супермодель Ирина Шейк засветилась в Мадриде в элегантном образе

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/Irinashayk)

32-летняя модель находится в прекрасной форме

Известная супермодель Ирина Шейк, которая недавно снялась в горячей фотосессии, порадовала поклонников новым элегантным образом. Она приехала в Мадрид на открытие испанского бренда Porcelanosa. 32-летняя манекенщица в который раз продемонстрировала безупречное чувство стиля и стройную фигуру.

Снимок со светского события модель опубликовала на своей страничке в Instagram. На фото она позирует в бархатном черном платье с бусинами и демонстрирует ослепительную улыбку. В руках красотка держит элегантный клатч.

Фото: Ирина Шейк в Мадриде (instagram.com/irinashayk)

Отметим, что под фото Ирина получила как всегда множество восторженных комментариев и комплиментов. Поклонники пишут, что она безупречна и восхитительна.

"Любовь моя", - написал bretelle.ru.

"Шикарная", - отметил it.meow.

"Я люблю тебя", - прокомментировал shokirov.

"Красавица", - написала ipecherskaya85.

Скриншот комментариев (instagram.com/irinashayk)

Как ранее сообщалось, известная российская супермодель Ирина Шейк снялась в новой горячей фотосессии для журнала V Magazine.

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