Супермодель Ирина Шейк засветилась в Мадриде в элегантном образе

32-летняя модель находится в прекрасной форме
Известная супермодель Ирина Шейк, которая недавно снялась в горячей фотосессии, порадовала поклонников новым элегантным образом. Она приехала в Мадрид на открытие испанского бренда Porcelanosa. 32-летняя манекенщица в который раз продемонстрировала безупречное чувство стиля и стройную фигуру.
Снимок со светского события модель опубликовала на своей страничке в Instagram. На фото она позирует в бархатном черном платье с бусинами и демонстрирует ослепительную улыбку. В руках красотка держит элегантный клатч.
Фото: Ирина Шейк в Мадриде (instagram.com/irinashayk)
Отметим, что под фото Ирина получила как всегда множество восторженных комментариев и комплиментов. Поклонники пишут, что она безупречна и восхитительна.
"Любовь моя", - написал bretelle.ru.
"Шикарная", - отметил it.meow.
"Я люблю тебя", - прокомментировал shokirov.
"Красавица", - написала ipecherskaya85.
Скриншот комментариев (instagram.com/irinashayk)
Как ранее сообщалось, известная российская супермодель Ирина Шейк снялась в новой горячей фотосессии для журнала V Magazine.
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