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Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя

Lite » Зірки 17.12.2018 - 12:02
Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя
Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)

На свій 43-й день народження Мілла Йовович оприлюднила фото всієї своєї родини і зізналася їм у любові

На своїй сторінці в Instagram американська актриса і модель Мілла Йовович поділилася дуже зворушливими сімейними фото з чоловіком і дітьми.

"Ну, сьогодні вранці я прокинувся і вгадайте, що сталося? Мені виповнилося 43 роки. Хоча старіння - це не весело, я повинна сказати, що сьогодні я щасливіша, ніж коли-небудь за все своє життя", - написала Мілла під фото.

Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя

Фото: Мілла Йовович зі своєю молодшою дочкою (instagram.com/millajovovich)

Шанувальники привітали зірку в коментарях і відзначили, що обидві її дочки Ева Габо Андерсон і Дашиэл Іден Йовович-Андерсон дуже схожі на неї.

Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя

Фото: "Ми весь час сміємося разом"- зізнається Мілла (instagram.com/millajovovich)

"У мене сама дивна родина. Мій чоловік обожнює мене, і я люблю його більше за все на світі. Мої діти не хочуть нічого більше, ніж бути поруч зі мною, і ми сміємося разом. Вони всі здорові", - поділилася актриса своїм щастям з шанувальниками.

Нагадаємо, що в 2009 році Мілла вийшла заміж втретє, за режисера Пола Андерсона, з яким у неї були тривалі стосунки до шлюбу (вони зустрічалася 7 років до весілля).

Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя

Фото: Старша дочка Міли Йовович - Ева Габо Андерсон (instagram.com/millajovovich)

"Моя кар'єра дарує мені найсміливіші пригоди, про які я не могла і мріяти. Моє тіло ніколи не було більш здоровим і збалансованим, і це підтримує мою енергію на високому рівні, а мій дух - позитивним. Я дуже вдячна за ці чудові дари, я усвідомлюю, що живу в #best years of my life. Я щаслива жінка!", - підсумувала вона.

Мілла Йовович зробила зворушливе зізнання у своє 43-річчя

Фото: Молодша дочка Міли Йовович - Дашиел Іден Йовович-Андерсон (instagram.com/millajovovich)

Крім того ми писали, що нещодавно після того, як її мама разом з мамою чоловіка Пола Андерсона приїхали в гості, в домі зібралися 3 покоління Йовович-Андерсон.

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