ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Быть или не быть "Друзьям": Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли

Lite » Звезды 15.12.2018 - 13:00
Быть или не быть "Друзьям": Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли
Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Мужская часть каста "Друзей" не хочет участвовать в продолжении сериала

Вчера, 14 декабря, в вечернем шоу Джеймса Кордена  (The Late Late Show with James Corden) американская актриса Дженнифер Энистон сказала, что не против вернуться к образу Рэйчел, но это невозможно. Как объяснила актриса, проблему создает мужская часть актерского состава.

Для выхода 49-летняя звезда выбрала лук total black: черный джемпер и кожаную юбку-карандаш. На шоу актриса сообщила о том, почему продолжение культовых "Друзей" все же не снимут. Эннистон призналась, что она, Кортни Кокс и Лиза Кудроу хотели бы, чтобы воссоединение состоялось, но возникла одна проблема - мужчины.

Быть или не быть &quot;Друзьям&quot;: Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли

Скриншот "The Late Late Show with James Corden" (youtube.com/user/TheLateLateShow)

Дженнифер не против снять ремейк в стиле "Золотых девочек".

"Все девочки с радостью бы согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, коллеги-мужчины как-то не очень рады такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать ремейк в стиле "Золотых девочек", когда мы старые и на колясках, — пошутила актриса.

Быть или не быть &quot;Друзьям&quot;: Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли

Постер культового сериала "Друзья": Кортни Кокс, Дженифер Энистон и Лиза Кудроу (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Ранее мы публиковали новость о том, что Энистон снялась в соблазнительной фотосессии для журнала "Elle".

Читайте также: Битва total-black образов: Энистон против Лонгории.

 

 

Звезда "Игры престолов" поразила новым имиджем на премьере в Лондоне Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисы
Новости Украины сериалызвездаактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь