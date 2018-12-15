Быть или не быть "Друзьям": Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Мужская часть каста "Друзей" не хочет участвовать в продолжении сериала

Вчера, 14 декабря, в вечернем шоу Джеймса Кордена (The Late Late Show with James Corden) американская актриса Дженнифер Энистон сказала, что не против вернуться к образу Рэйчел, но это невозможно. Как объяснила актриса, проблему создает мужская часть актерского состава.

Для выхода 49-летняя звезда выбрала лук total black: черный джемпер и кожаную юбку-карандаш. На шоу актриса сообщила о том, почему продолжение культовых "Друзей" все же не снимут. Эннистон призналась, что она, Кортни Кокс и Лиза Кудроу хотели бы, чтобы воссоединение состоялось, но возникла одна проблема - мужчины.

Скриншот "The Late Late Show with James Corden" (youtube.com/user/TheLateLateShow)

Дженнифер не против снять ремейк в стиле "Золотых девочек".

"Все девочки с радостью бы согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, коллеги-мужчины как-то не очень рады такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать ремейк в стиле "Золотых девочек", когда мы старые и на колясках, — пошутила актриса.

Постер культового сериала "Друзья": Кортни Кокс, Дженифер Энистон и Лиза Кудроу (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Ранее мы публиковали новость о том, что Энистон снялась в соблазнительной фотосессии для журнала "Elle".

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