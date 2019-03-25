Беременная Лилия Подкопаева вышла в свет с новым женихом (фото)

Лилия Подкопаева порадовала поклонников восхитительной новостью. Стало известно, что именитая украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 40-летняя Лилия Подкопаева ждет второго ребенка (которого родит сама). Интересно, что первой такую важную новость сообщила украинская ведущая Катя Осадчая, опубликовав на своей instagram-страничке совместно фото, на котором рядом с ведущей "Світського життя" позируют Подкопаева со своим вторым мужчиной – бизнесмен Игорь Дубинский (помолвлены).

Осадчая встретила беременную Подкопаеву и Дубинского во время церемонии "Человек года", которая состоялась на днях в Киеве.

"Лілія Подкопаєва, вітаємо з майбутнім поповненням! Усі подробиці у Світському житті вже в суботу!!" – подписал яркий снимок Катя Осадчая.

Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим также, что на церемонию Подкопаева пришла в роскошном вечернем платье в пол на одно плечо. На платье – декор в виде серебряной апликации.

При этом по фото видно лишь едва округлившийся животик спортсменки. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, Лилия находится на первых месяцах беременности. Как бы там ни было, пара пока что не комментирует и не разглашает эту информацию.

На своей instagram-страничке Лилия Подкопаева лишь опубликовала несколько ярких фото с церемонии, под руку и в объятьях своего избранника.

Напомним, что на данный момент Лилия воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (родился в 2005 году) и дочь Каролину, которую гимнастка родила в ноябре 2006 года. При этом Алина родилась в браке от первого супруга Подкопаевой с бизнесменом Тимофеем Нагорным. В январе 2009 года пара разошлась.

Сейчас лилия помолвлена с Игорем Дубинским.

Напомним, ранее Катя Осадчая пленила своих подписчиков спортивным весенним look'ом.

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