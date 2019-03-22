Сияющая Катя Осадчая пленила спортивным весенним look'ом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая продемонстрировала уютный повседневный образ

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая известна своим безупречным стилем и эффектными нардами. На днях звезда восхитила поклонников ярким образом в цветастом платье со съемок шоу "Світське життя", теперь же похвасталась простым и уютным повседневным look'ом.

На своей странице в Instagram супруга Юрий Горбунова выложила новый снимок, на котором она выглядит сияющей и счастливой. При этом Катя запечатлена в черном спортивном свитшоте с белой надписью "38" и вставками зеленого цвета. Камера поймала телезвезду в тот момент, когда она делала селфи на весенней улице.

В подписи к публикации Осадчая похвасталась, что ее телефон делает просто идеальные снимки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонникам образ шоувумен очень понравился, они отметили, что она выглядит очень нежной и светлой на этом фото.

"Дуже гарно вийшло", "Гарна", "Очень красивая", "Такая светлая и весенняя!" - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе европейские каникулы. Пара поделилась серией солнечных снимков и рассказала, что они побывали в итальянской Апулии и посетили атмосферный городок Альберобело. Ведущая также показала, как выглядят трулли - традиционные домики в Апулии, которыми славится тот регион.

А в Мюнхене они наведались в королевскую пивоварню, на месте которой находится всемирно известный ресторан, и прогулялись по уютному баварскому городу.

Также мы писали о том, что Осадчая недавно в сочном розовом платье от бренда VOROZHBYT&ZEMSKOVA заинтриговала приятной новостью.