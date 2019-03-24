Светятся от счастья: стильные Осадчая и Горбунов умилили нежным селфи

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездное семейство посетило премию "Людина року"

Популярная телеведущая Катя Осадчая вновь принялась демонстрировать поклонникам свою любовь к оригинальным головным уборам. Совсем недавно она посетила церемонию награждения премии YUNA 2019 в оригинальной черной шляпке, а позже показала еще один "лук" со своей коронной фишкой.

Вместе с мужем Юрием Горбуновым шоувумен побывала на общенациональной программе "Людина року". Для выхода в свет она выбрала наряд в красных тонах, который дополнила широкополой шляпой того же цвета. Нежное селфи опубликовал на своей странице в Instagram супруг Осадчей.

Сам он при этом одет в черный костюм с бабочкой. Катя нежно обнимает мужа, стоя сзади, и они оба счастливо улыбаются в объектив.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Загальнонаціональна програма Людина року!! Ми на місці!" - подписал публикацию Горбунов.

Подписчикам очень понравилось милое фото звездной пары, они отметили в комментариях, что Катя и Юра выглядят просто прекрасно и прямо-таки светятся от счастья.

"Які ви гарненькі і милі!!";

"Ох, які ж ви гарні";

"Ух ты,какие Вы классные!!!";

"Такие счастливые! Лица светятся";

"Які ж Ви класні і круті!!!";

"Как мило то";

"Приятно смотреть на счастливый людей!!!";

"Двое - под одной шляпой";

"Від щастя світитесь, так тримати";

"Оообожнюю вашу пару! Юра,ви так мило посміхаєтесь...";

"Я и Сара кльова пара )))";

"Шикарное фото!" - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая пленила своих подписчиков спортивным весенним look'ом.

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