Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка позировала на одной из самых красивых площадей города

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая находится в интересном положении и ждет ребенка, отправилась со своим возлюбленным и будущим счастливым отцом, бизнеменом Игорем Дубинским в Европу. Влюбленные провели незабываемое время в Париже, а затем отправились в Берлин. В Германии чемпионка повстречалась со своими подругами и не упустила возможности сфотографироваться с ними на фоне местных достопримечательностей. Соотвествующий кадр она опубликовала в сториз Instagram.

Лилия позирует на одной и самых красивых площадей города, которая, словно, магнит, притягивает туристов – Жандарменмаркт. Для прогулки гимнастка выбрала удачный стрит-стайл лук.

Она надела длинное женственное платье и удобные белые кроссовки, а на плечи набросила джинсовую куртку. Знаменитость дополнила образ массивными солнечными очками и небольшим вместительным клатчем, который держала в руках.

Фото: Лилия Подкопаева с подругами (instagram.com/podkopayeva_official)

Примечательно, что, невзирая на интересное положение, Лилия не отказывается от туфель на каблуке. Так, она продемонстрировала во Франции лаконичный и изысканный образ: тренч, нюдовые лодочки и зауженные штаны.

Именно в таком луке знаменитоть сделала фото на фоне Эйфелевой башни в компании любимого и друзей – Потапа и Насти Каменских, которые также приехали посетить французскую столицу, и Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса (пара примчалась в Париж из Амстердама).

Фото: украинские знаменитости встретились в Париже (instagram.com/podkopayeva_official)

Вот для семейных размеренных прогулок по городу романтики Лилия облачилась в удобный спортивный костюм и отправилась рассматривать достопримечательности.

Фото: Лилия Подкопаева с возлюбленным Игорем (instagram.com/podkopayeva_official)

Примечательно, что вместе с возлюбленным у них получился замечательный family look – бейсболки и солнечные очки дополнили их стрит-стайл образы в солнечном Париже.

Также Лилия Подкопаева поделилась тонкостями воспитания детей. У спортсменки растет приемный сын Вадим и дочь Каролина.