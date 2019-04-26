ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 14:35
Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка позировала на одной из самых красивых площадей города

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая находится в интересном положении и ждет ребенка, отправилась со своим возлюбленным и будущим счастливым отцом, бизнеменом Игорем Дубинским в Европу. Влюбленные провели незабываемое время в Париже, а затем отправились в Берлин. В Германии чемпионка повстречалась со своими подругами и не упустила возможности сфотографироваться с ними на фоне местных достопримечательностей. Соотвествующий кадр она опубликовала в сториз Instagram.

Лилия позирует на одной и самых красивых площадей города, которая, словно, магнит, притягивает туристов – Жандарменмаркт. Для прогулки гимнастка выбрала удачный стрит-стайл лук.

Она надела длинное женственное платье и удобные белые кроссовки, а на плечи набросила джинсовую куртку. Знаменитость дополнила образ массивными солнечными очками и небольшим вместительным клатчем, который держала в руках.

Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину

Фото: Лилия Подкопаева с подругами (instagram.com/podkopayeva_official)

Примечательно, что, невзирая на интересное положение, Лилия не отказывается от туфель на каблуке. Так, она продемонстрировала во Франции лаконичный и изысканный образ: тренч, нюдовые лодочки и зауженные штаны.

Именно в таком луке знаменитоть сделала фото на фоне Эйфелевой башни в компании любимого и друзей – Потапа и Насти Каменских, которые также приехали посетить французскую столицу, и Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса (пара примчалась в Париж из Амстердама).

Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину

Фото: украинские знаменитости встретились в Париже (instagram.com/podkopayeva_official)

Вот для семейных размеренных прогулок по городу романтики Лилия облачилась в удобный спортивный костюм и отправилась рассматривать достопримечательности.

Беременная Лилия Подкопаева в весеннем образе прогулялась по Берлину

Фото: Лилия Подкопаева с возлюбленным Игорем (instagram.com/podkopayeva_official)

Примечательно, что вместе с возлюбленным у них получился замечательный family look – бейсболки и солнечные очки дополнили их стрит-стайл образы в солнечном Париже.

Также Лилия Подкопаева поделилась тонкостями воспитания детей. У спортсменки растет приемный сын Вадим и дочь Каролина.

Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте "Красавчик растет": Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Лилия Подкопаева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь