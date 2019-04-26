Вагітна Лілія Подкопаєва у весняному образі прогулялася по Берліну

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка позувала на одній з найкрасивіших площ міста

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка знаходиться в цікавому положенні і чекає дитини, вирушила зі своїм коханим і щасливим майбутнім батьком, бизнеменом Ігорем Дубинським в Європу. Закохані провели незабутній час в Парижі, а потім поїхали в Берлін. У Німеччині чемпіонка зустрілася зі своїми подругами і не упустила можливості сфотографуватися з ними на фоні місцевих визначних пам'яток. Відповідний кадр вона опублікувала в сторіз Instagram.

Лілія позує на одній і найкрасивіших площ міста, яка, немов магніт, притягує туристів – Жандарменмаркт. Для прогулянки гімнастка вибрала вдалий стріт-стайл лук.

Вона одягла довгу жіночну сукню і зручні білі кросівки, а на плечі накинула джинсову куртку. Знаменитість доповнила образ масивними сонячними окулярами і невеликим містким клатчем, який тримала в руках.

Фото: Лілія Подкопаєва з подругами (instagram.com/podkopayeva_official)

Примітно, що, незважаючи на цікаве положення, Лілія не відмовляється від туфель на підборах. Так, вона продемонструвала у Франції лаконічний та вишуканий образ: тренч, нюдові човники і завужені штани.

Саме в такому образі знаменитість зробила фото на фоні Ейфелевої вежі в компанії близьких і друзів – Потапа і Насті Каменських, які також приїхали відвідати французьку столицю, і Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса (пара примчала в Париж з Амстердаму).

Фото: українські знаменитості зустрілися в Парижі (instagram.com/podkopayeva_official)

Для сімейних розмірених прогулянок по місту романтики Лілія одягалася в зручний спортивний костюм і вирушила розглядати пам'ятки.

Фото: Лілія Подкопаєва з коханим Ігорем (instagram.com/podkopayeva_official)

Цікаво, що разом з коханим у них вийшов чудовий family look – бейсболки і сонячні окуляри доповнили їх стріт-стайл образи в весняному Парижі.

Також Лілія Подкопаєва поділилася тонкощами виховання дітей. У спортсменки зростає прийомний син Вадим і дочка Кароліна.