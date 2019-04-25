Есть режим: Лилия Подкопаева поделилась методами воспитания детей

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева вспомнила и о домашнем любимчиком

Лилия Подкопаева после непродолжительного молчания заговорила наконец о своей беременности. Отметим, что 40-летняя олимпийская чемпионка беременна вторым ребенком. При этом у спортсменки есть двое детей: приемный сын Вадим (13 лет), а также родная дочка Каролина (12 лет). При этом в СМИ активно заговорили об "интересном положении" Лилии в конце марта – "с подачи" телеведущей Кати Осадчей. Которая опубликовала фото Подкопаевой с ее женихом (бизнесмен Игорь Дубинский) и поздравила пару с важной новостью. Пока что пара помолвлена.

На данный момент Лилия больше времени проводит в США. Однако в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" спортсменка рассказала о правилах воспитания детей.

Так, Подкопаева отметила, что у ее сына и дочери есть определенный режим дня. Также обязательным в "повестке дня" является завтрак.

"Есть режим, которого мы придерживаемся каждый день, каждое утро. Обязательно завтрак: здоровый, который калорийный, который дает энергию. Это могут быть яйца отварные или жареные, в виде омлетов, совершенно разные. Овсяные каши", - делится семейными моментами Лилия Подкопаева.

Дочка Лилии Подкопаевой с домашним любимчиком

Кроме этого недавно в семье спортсменки появился домашний любимец - французский бульдог по кличке Бенджамин.

"Дети за него тоже несут ответственность. Утренняя прогулка, кормление. Я пока приготовлю ему его завтрак, дети должны обязательно ему уделить внимание, погулять перед школой. Бенечка - наш любимец, мы просто все млеем", - делится чемпионка.

Дети Лилии Подкопаевой

Напомним, до этого Подкопаева откровенно рассказала, как дети восприняли новость о ее беременности.

Также Подкопаева показала фото из Парижа с Каменских, Потапом, Дорофеевой и Дантесом.