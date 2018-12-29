"Беременна?": Каменских удивила фанатов провокационным снимком

Фото: (Фото: (instagram.com/kamenskux)

Поклонники в восторге от внешнего вида артистки

Настя Каменских, которая недавно расплакалась на встрече с кумиром детства, опубликовала свежий снимок со съемок нового клипа, на котором артистка делает селфи в обтягивающем черном костюме. Фанаты заподозрили артистку в беременности. Об этом они написали в комментариях к опубликованному фото в Instagram.

Каменских анонсировала скорый выход нового клипа.

"Предновогодний период – это марафон событий, праздников и выступлений. Мы еще на днях новый клип сняли", — написала Каменских.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Фанаты обратили особенное внимание на фигуру артистки, восхитившись ее формами. Некоторые посчитали, что у артистка могла недавно забеременеть.

"Еще не беременна?", "Настюша, потрясающая, чудесная, такая нежная, очень тебя люблю и обожаю твою сногсшибательную улыбку)))", "Классная фотка", "Вау, классно", "Ты просто чудо, бомба", "Выглядишь шикарно!", "Красотка", — пишут фанаты.

Некоторые раскритиковали внешний вид артистки: "Одеваться ты никогда не умела, и в этот раз цыганщина дешевая".

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настю Каменских уже высмеяли за излишнюю мимику на праздничных видео.

До этого Каменских показалась в необычном образе на финале шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера украшеный золотом кафтан и необычные колоски, имитирующие большие афрокосички.

Недавно мы писали о том, что мама Насти Каменских призналась, что никогда не жалела о том, что не начала сольную карьеру.

Видео: РБК-Украина