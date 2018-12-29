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"Вагітна?": Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2018 - 18:33
"Вагітна?": Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком
Фото: (Фото: (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники в захваті від зовнішнього вигляду артистки

Настя Каменських, яка нещодавно розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства, опублікувала свіжий знімок зі зйомок нового кліпу, на якому артистка робить селфі в чорному обтягуючому костюмі. Фанати запідозрили артистку у вагітності. Про це вони написали в коментарях до опублікованого фото Instagram.

Каменських анонсувала скорий вихід нового кліпу.

"Передноворічний період – це марафон подій, свят і виступів. Ми ще днями новий кліп зняли", — написала Каменських.

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kamenskux

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Фанати звернули особливу увагу на фігуру артистки. Деякі вважають, що у артистка могла нещодавно завагітніти.

"Ще не вагітна?", "Настюша, приголомшлива, чудова, така ніжна, дуже тебе люблю і обожнюю твою дивовижну посмішку)))", "Класна фотка", "Вау, класно", "Ти просто чудо, бомба", "Шикарно виглядаєш!", "Красуня", — пишуть фанати.

Деякі розкритикували зовнішній вигляд артистки: "Одягатися ти ніколи не вміла, і в цей раз циганщина дешева".

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

&quot;Вагітна?&quot;: Каменських здивувала фанатів провокаційним знімком

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настю Каменських вже висміяли за зайву міміку на святковому відео.

До цього Каменських з'явилася в незвичайному образі на фіналі шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора оздоблений золотом кафтан і незвичайні колоски, що імітують великі афрокосички.

Нещодавно ми писали про те, що мама Насті Каменських зізналася, що ніколи не шкодувала про те, що не почала сольну кар'єру.

Відео: РБК-Україна

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