Ажурная маска и корсет: солистка Go_A снялась в ярких образах для украинского глянца

Екатерина позировала в дизайнерских нарядах от DZHUS, FINCH, Polina Veller.

Так, она примерила яркое красное платье с корсетом и обувь на высокой деревянной платформе, а дополнила лук оригинальной ажурной маской.

Также певица позировала в элегантном черном платье и белоснежном костюме. Каждый образ дополнял эффектный макияж и прическа.

В интервью Vogue Павленко рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в "Евровидении".

"Многое. Во-первых, изменилось отношение людей. Меня часто узнают на улице. Недавно я вышла из дома и поняла, что меня ждут школьники - они узнали в сторис, где я живу, и ждали меня утром на улице. Каждый раз удивляюсь таким сюрпризам и не могу к этому никак привыкнуть" - честно призналась Екатерина.

Кроме того, солистка Go_A поделилась, как родилась идея ее образа для "Евровидения" - напомним, она выходила на сцену в яркой зеленой шубе.

"В первом варианте песни были такие слова: "У нашого шума зеленая шуба". И когда мы начали разрабатывать образ, решила таким образом сделать отсылку к первому варианту песни. По сути, зеленая шуба - определенный символ весны. По сюжету нашей песни, бог леса Шум одевает эту шубу, чтобы люди пошли за ним. Сама шуба символизирует приход весны - ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье - это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Александром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу", - пояснила артистка.

Прокомментировала Екатерина и слухи о своих "отношениях" с лидером группы-победителя Måneskin Дамиано Давидом. Многие заподозрили, что у артистов роман после фото и видео с конкурса.

"Вообще-то я тоже пропустила начало. (Смеется.) Но видела, что Måneskin постят сториз с нами, показывают, как танцевали под наш трек, и это было приятно. Затем они приходили к нам в гримёрку поделиться впечатлением о песне. Она настолько понравилась им, что ребята захотели научиться не только танцевать под нее, но и петь. Мы сделали фото вместе, и я просто выложила его, даже не в соцсети, а в наш закрытый чат слушателей. И спустя некоторое время я узнала, что из нас уже сделали парочку. Но в каком-то смысле я понимаю эти слухи, потому что, если проанализировать участников, то прослеживается определенная общая черта: мы похожи на вампирскую парочку. Я думаю, это все из-за наших образов", - отметила Павленко.

Солистка Go_A Екатерина Павленко позировала в эффектных образах для глянца (фото: vogue.ua)