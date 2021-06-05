Ажурна маска і корсет: солістка Go_A знялася в яскравих образах для українського глянцю

Катерина позувала в дизайнерських нарядах від DZHUS, FINCH, Polina Veller.

Так, вона приміряла яскраве червоне плаття з корсетом і взуття на високій дерев'яній платформі, а доповнила лук оригінальною ажурною маскою.

Також співачка позувала в елегантній чорній сукні і білосніжному костюмі. Кожен образ доповнював ефектний макіяж і зачіска.

В інтерв'ю Vogue Павленко розповіла, як змінилося її життя після участі в "Євробаченні".

"Багато що. По-перше, змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що мене чекають школярі - вони дізналися в сторіс, де я живу, і чекали мене вранці на вулиці. Кожен раз дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути" - чесно зізналася Катерина.

Крім того, солістка Go_A поділилася, як народилася ідея її образу для "Євробачення" - нагадаємо, вона виходила на сцену в яскравій зеленій шубі.

"У першому варіанті пісні були такі слова:"У нашого шума зеленая шуба". І коли ми почали розробляти образ, вирішила таким чином зробити відсилання до першого варіанту пісні. По суті, зелена шуба - певний символ весни. За сюжетом нашої пісні, бог лісу Шум одягає цю шубу, щоб люди пішли за ним. Сама шуба символізує прихід весни - адже якщо весна приходить, шум випускає зелене листя. Ми довго думали, що зробити з одягом, щоб привернути увагу, адже вийти просто в красивій сукні - це не наш варіант, тому разом з художниками Костянтином Томільченком, Олександром Братковським і Дмитром Курята придумали цю прекрасну шубу", - пояснила артистка.

Прокоментувала Катерина і чутки про свої "стосунки" з лідером групи-переможця Måneskin Даміано Давидом. Багато хто запідозрив, що у артистів роман після фото і відео з конкурсу.

"Взагалі-то я теж пропустила початок. (Сміється.) Але бачила, що Måneskin постять сторіз з нами, показують, як танцювали під наш трек, і це було приємно. Потім вони приходили до нас в гримерку поділитися враженням про пісню. Вона настільки сподобалася їм, що хлопці захотіли навчитися не тільки танцювати під неї, а й співати. Ми зробили фото разом, і я просто виклала його, навіть не в соцмережі, а в наш закритий чат слухачів. І через деякий час я дізналася, що з нас вже зробили парочку. Але в якомусь сенсі я розумію ці чутки, тому що, якщо проаналізувати учасників, то простежується певна спільна риса: ми схожі на вампірську парочку. Я думаю, це все через наші образи", - зазначила Павленко.

Солістка Go_А Катерина Павленко позувала в ефектних образах для глянцю (фото: vogue.ua)