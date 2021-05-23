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Евровидение 2021: все результаты финала и видео яркого выступления Go_A

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Роттердам, Воскресенье 23 мая 2021 08:01
Евровидение 2021: все результаты финала и видео яркого выступления Go_A Коллаж РБК-Украина: Евровидение 2021 выиграла Италия, Go_A заняли 5 место
Автор: Дмитрий Войналович

Евровидение 2021 выиграла Италия, а именно группа Maneskin с песней "Zitti e buoni". Украина в лице Go_A заняла высокое 5 место.

Все результаты финала Евровидения 2021 с баллами - смотрите в нашем материале ниже.

Итак. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.

Go_A, которые сорвали шквал аплодисментов в гранд-финале, получили 364 балла - 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.


Представляющий Великобританию исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Российская певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место, набрав 204 балла.

Все результаты финала Евровидения 2021:

  1. Италия - 524
  2. Франция - 499
  3. Швейцария - 432
  4. Исландия - 378
  5. Украина - 364
  6. Финляндия - 301
  7. Мальта - 255
  8. Литва - 220
  9. Россия - 204
  10. Греция - 170
  11. Болгария - 170
  12. Португалия - 153
  13. Молдавия - 115
  14. Швеция - 109
  15. Сербия - 102
  16. Кипр - 94
  17. Израиль - 93
  18. Норвегия - 75
  19. Бельгия - 74
  20. Азербайджан - 65
  21. Албания - 57
  22. Сан-Марино - 50
  23. 23 Нидерланды - 11
  24. Испания - 6
  25. Германия - 3
  26. Великобритания - 0

Напомним, что ранее стала известна дата и место проведения Детского Евровидения 2021.

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