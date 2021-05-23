Евровидение 2021: все результаты финала и видео яркого выступления Go_A
Евровидение 2021 выиграла Италия, а именно группа Maneskin с песней "Zitti e buoni". Украина в лице Go_A заняла высокое 5 место.
Все результаты финала Евровидения 2021 с баллами - смотрите в нашем материале ниже.
Итак. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.
Go_A, которые сорвали шквал аплодисментов в гранд-финале, получили 364 балла - 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.
Представляющий Великобританию исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.
Российская певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место, набрав 204 балла.
Все результаты финала Евровидения 2021:
- Италия - 524
- Франция - 499
- Швейцария - 432
- Исландия - 378
- Украина - 364
- Финляндия - 301
- Мальта - 255
- Литва - 220
- Россия - 204
- Греция - 170
- Болгария - 170
- Португалия - 153
- Молдавия - 115
- Швеция - 109
- Сербия - 102
- Кипр - 94
- Израиль - 93
- Норвегия - 75
- Бельгия - 74
- Азербайджан - 65
- Албания - 57
- Сан-Марино - 50
- 23 Нидерланды - 11
- Испания - 6
- Германия - 3
- Великобритания - 0
Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Watch @thisismaneskin's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n
Напомним, что ранее стала известна дата и место проведения Детского Евровидения 2021.