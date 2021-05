Евровидение 2021: все результаты финала и видео яркого выступления Go_A

Итак. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.

Go_A, которые сорвали шквал аплодисментов в гранд-финале, получили 364 балла - 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.



Представляющий Великобританию исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Российская певица Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место, набрав 204 балла.

Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021!

Watch @thisismaneskin's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n