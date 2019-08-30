"Арестуйте меня": MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской

При этом все девушки на сцене позируют в облегающих нарядах с принтом анималье
MARUV (Анна Корсун) не перестает восхищать многотысячную армию поклонников своими эпатажными нарядами и не менее яркими выступлениями. Между репетициями к шоу Танцы со звездами, MARUV успевает и концерты давать! И кстати, во время репетиции ко второму эфиру “Танцев” Корсун дала пощечину своему партнеру по проекту, танцору Евгению JAY Дмитриенко. Так что уже понятно, что выступление пары будет “горячим”.
Ну а пока что Корсун не забывает баловать поклонников различными фото со своих прошлых выступлений. Так, на своей страничке в сети instagram MARUV опубликовала новую порцию “жарких” фото.
На сцене эпатажная певица, как обычно, выступает со своим танцевальным бэндом. Больше примечательны наряды певицы и танцовщиц. На девушках - соблазнительные боди, комбинезоны или лосины красного цвета. Конечно же, наряды экстермально облегающие.
MARUV со своими танцовщицами в образе полицейской (фото: Anna Pyatak)
Также сценическая одежда декорирована ультратрендовым в этом сезоне анималистичным принтом. И если девушки-танцовщицы выступают в лаковых лифчиках черного цвета. То на MARUV - пояс баска и черная полицейская кепка.
“Watch out! Police in da house!” (осторожно, полиция), - звучит подпись к серии фото.
MARUV со своими танцовщицами в образе полицейской (фото: Anna Pyatak)
Конечно же, поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новые эффектные снимки и образ.
Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial
Напомним, до этого MARUV и Анна Ризатдинова похвастались завидной растяжкой. Гимнастка и певица сделали забавное фото после первого эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел 25 августа.