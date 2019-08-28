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Танцы с ногами: MARUV и Ризатдинова похвастались завидной растяжкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 17:32
Танцы с ногами: MARUV и Ризатдинова похвастались завидной растяжкой
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка и певица нашли талант, который их объединяет

MARUV (Анна Корсун) и Анна Ризатдинова активно готовятся к новым эфирам шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что первый эфир стартовал 25 августа. При этом в пятерку лидеров ворвались как раз MARUV и Ризатдинова. Если пара MARUV-Джей заняли третье место, то золото досталось паре Ризатдинова-Прохоров. И вот, певица и гимнастка показали “фото победителей”.

Так, на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликовала забавное и одновременно эффектное фото, на котором позирует с Корсун. При этом девушки не просто стоят рядом, а демонстрируют поклонникам действительно потрясающую растяжку.

На опубликованном фото Корсун и Ризатдинова высоко подняли ноги. И обе демонстрируют идеальную растяжку. При этом обратим внимание, что MARUV и Анна стоят на высоких каблуках. Фото было сделано во время первого эфира, когда Ризатдинова исполнила пасодобль, а MARUV - современный танец Vogue.

“Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками”, - забавно подписала фото спортсменка.

Танцы с ногами: MARUV и Ризатдинова похвастались завидной растяжкой

MARUV и Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники гимнастки также поспешили оставить несколько комментариев под ее новым эффектным снимком:

  • “Самые крутые”
  • “Такие ноги даются лишь немногим”
  • “Да ну простите...их рядом нельзя ставить даже для фото. Это даже не белое и черное!”
  • “Главные претендентки на победу!”
  • “Шикарные”

Танцы с ногами: MARUV и Ризатдинова похвастались завидной растяжкой

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Также предлагаем вспомнить, какими были выступления двух звезд во время первого эфира “Танцев”.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Пасодобль / Танцы со звездами 2019

MARUV и JAY / Вог / Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами. При этом украинская певица подчеркнула, что после завершения сезона 2017 года она активно продолжает заниматься танцами. И ее тренером выступает партнер по проекту Игорь Кузьменко. И занимается Наталья едва ли не каждый день!

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Новости Украины MARUVАнна Ризатдинова
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