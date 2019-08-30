"Заарештуйте мене": MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому всі дівчата на сцені позують у красивих нарядах з принтом анімальє

MARUV (Анна Корсун) не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників своїми епатажними образами та не менш яскравими виступами. Між репетиціями до шоу Танці з зірками, MARUV встигає і концерти давати! І до речі, під час репетиції до другого ефіру "Танців" Корсун дала ляпаса своєму партнеру за проектом, танцюристу Євгену JAY Дмитрієнко. Так що вже зрозуміло, що виступ пари буде "гарячим".

Ну а поки що Корсун не забуває балувати шанувальників різними фото зі своїх минулих виступів. Так, на своїй сторінці в мережі instagram MARUV опублікувала нову порцію "жарких" фото.

На сцені епатажна співачка, як завжди, виступає зі своїм танцювальним бендом. Більше примітні вбрання співачки і танцівниць. На дівчатах - спокусливі боді, комбінезони або футболки червоного кольору. Звичайно ж, наряди экстермально облягаючі.

MARUV зі своїми танцівницями в образі поліцейської (фото: Anna Pyatak)

Також сценічний одяг декорована ультратрендовим в цьому сезоні анімалістичним принтом. І якщо дівчата-танцівниці виступають в лакових ліфчиках чорного кольору. На MARUV - пояс баска і чорна поліцейська кепка.

“Watch out! Police in da house!" (обережно, поліція), - звучить підпис до серії фото.

MARUV зі своїми танцівницями в образі поліцейської (фото: Anna Pyatak)

Звичайно ж, шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нові ефектні знімки і образ.

"Поліція, яку ми заслужили!"

"Що потрібно зробити, щоб мене заарештувала саме ця поліція?"

“Марув, ти найкраща, я вболіваю за тебе на Танцях з зірками))) красуня! І балет твій супер)"

“Який крутяк!!! Дуже гарний стиль костюмів і образів. А шоу завжди АФІГІТЕЛЬНО яскраве і кожен раз нас дивує новими сексуальними образами. Суперська команда"

"Заарештуйте мене"

“От якби Maruv відправили на Євробачення в цьому році - це була б однозначна перемога)! Дуже талановито, законодавці стилю в музиці!"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, до цього MARUV і Анна Різатдінова похвалилися завидною розтяжкою. Гімнастка і співачка зробили кумедне фото після першого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 25 серпня.