"Меняйте паркет, MARUV его сожгла": энергичный вог от певицы покорил зрителей

Ролик с выступлением пары MARUV и JAY уже в пятерке трендов Youtube
Видео: MARUV и JAY / Вог / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)
Новый выпуск теле-шоу "Танці з зірками" на "1+1" начался с жаркой борьбы между звездными парами, которые в этом году задали высокую планку всему сезону. Сильные конкуренты, готовые бороться до конца, уже получили свои первые оценки за выступления и теперь настала очередь поклонникам передачи оценить номера любимчиков, их концертные костюмы и шансы на победу.
Одними из фаворитов и по оценкам строго жури, и по отзывам телезрителей стала пара MARUV-JAY, чей эпатажный танец в стиле вог побил все рейтинги просмотров на Youtube и за первые 12 часов попал в пятерку трендов.
Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)
В комментариях подписчики обсудили и пластику знаменитости, которая смогла выполнить самые сложные хореографические задумки и ее смелый и откровенный подарок судьям проекта — белые трусики:
Напомним, ранее MARUV удивила перевоплощением в королеву, правда певица при этом не изменила своему любимому латексному образу, однако добавила изюминку — бриллиантовые слезы.
А еще один костюм эпатажной MARUV захватил все внимание поклонников в соцсетях — певица представала в образе дикой кошки.