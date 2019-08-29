Эпатажная MARUV дала партнеру пощечину на репетиции Танцев со звездами

Фото: MARUV и Евгений JAY Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Пара усиленно готовится ко второму эфиру шоу

На прошлой неделе состоялась премьера нового сезона популярного шоу Танцы со звездами, в которой начали борьбу за желанный кубок новые интересные пары. Эпатажная певица Анна Корсун, более известная как MARUV, вместе со своим партнером JAY (Евгений Дмитриенко) зажгла зал и зрителей провокационным танцем в стиле вог и сразу же ворвалась в тройку лидеров по результатам первого выпуска. Более того, выступление неординарной пары побило все рейтинги просмотров на Youtube и за первые 12 часов попал в пятерку трендов.

Уже в это воскресенье, 1 сентября, состоится второй эфир, где артистке придется доказывать, что она по праву вошла в число лучших. MARUV и JAY усиленно готовятся поразить своим новым танцем, выкладываясь на репетициях. В разделе сториз своего Instagram-аккаунта певица опубликовала видео с тренировки в зале, в котором также не обошлось без пикантных моментов.

В ролике участники проекта запечатлены в момент отработки одной из поддержек. К слову, для репетиции исполнительница выбрала черные спортивные лосины с белыми болосками сбоку и белую футболку-топ, которую завязала под грудью. Судя по танцевальным босоножкам на каблуке на ее ногах, пара репетирует один из бальных танцев.

Евгений подхватывает певицу на руки, та же обнимает его за корпус коленями, и вдруг "дает" партнеру пощечину, после чего тот падает на пол. Конечно же, это все отыграно в рамках задумки танца. При этом артистка не может сдержаться и заливисто смеется.

"Миниатюра бальные танцы-изыди! Серьезку гнать не получается", - прокомментировала забавное видео MARUV.

Видео: MARUV и Евгений JAY Дмитриенко (witter.com/glam_wish)

Что ж, поклонники пары с нетерпением ждут их нового выхода на сцену, ведь они уверены, что им еще есть чем удивить зрителей и судей проекта. Возможно, Екатерина Кухар дождется своей "интеллигентной провокации"?

Фото: MARUV и Евгений JAY Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, участницы шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова и MARUV похвастались впечатляющей растяжкой на совместном фото. “Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками”, - забавно подписала фото спортсменка Ризатдинова.

К слову, накануне выхода первого выпуска Танцев со звездами 2019 MARUV взбудоражила сеть горячей фотосессией с партнером Евгением JAY Дмитриенко. На пикантных кадрах они оба примерили провокационные наряды в БДСМ-стиле из латекса и обувь на высоченном каблуке.