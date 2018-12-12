Анна Седокова впечатлила новогодним нарядом с пикантным декольте

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица пришла на съемки российского шоу в откровенном образе

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно заинтриговала очередными переменами в личной жизни, показала поклонникам свой новогодний наряд для съемок праздничного шоу на российском ТВ. Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Анна сидит на краю сцены, за ней видна надпись Comedy Club. Артистка запечатлена в черном платье с очень глубоким декольте и разрезом на бедре. Дополнили образ чокер, серебристые туфли и красная помада.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Как сообщала звезда, автором откровенного наряда выступила российский дизайнер Александра Серова.

"Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять ) И если ты еще не решил, что смотреть в Новогоднюю ночь, то давай я решу за тебя. На @tnt_online ночь абсолютного веселья, счастья, песен, танцев ( не спрашивайте) и отсутствия цензуры. Все, что мы любим! До встречи в новогоднюю ночь, милые. А на мне самое красивое платье от @serovalexandra. Саша, как ты так создаешь платья, которые идеально сидят на любой фигуре? Обожаю!" - написала Седокова под снимком.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Подписчики пришли в восторг от такого образа певицы и отметили, что она выглядит очень соблазнительно.

"На тебе все шикарно смотрится";

"Воу-воу, полегче... ! Анечка, нельзя так искушать нас мужчин";

"Шикарная Женщина";

"Просто секси девушка";

"Ну что тут о мужиках говорить, когда от такой красоты и девушки за сердце хватаются. супер Анечка";

"Ну что за богиня такая";

"Ооох.. Нереально красивая. Платье и в правду очень хорошо сидит и подчёркивает ваши достоинства";

"Неприлично!!! Неприлично быть такой шикарной", - пишут фолловеры в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова покорила сеть оригинальным новогодним фото.

Мы также писали о том, что Анна Седокова рассказала о сложностях в судебном деле относительно наследства ее бывшего мужа, футболиста "Динамо" Валентина Белькевича. В этом деле артистка выступает на стороне своей дочери Алины, а судебная тяжба длится уже три года.

Кстати, Анна Седокова поделилась полезными советами для девушек.

Видео: РБК-Украина