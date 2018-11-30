"Прекрати ругать себя": Седокова поделилась полезными советами для девушек

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица опубликовала мотивационный пост в соцсети

Украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова, которая ответила на критику своих фото в купальнике, решила поделиться с девушками полезными советами.

На своей странице в Instagram мама троих детей опубликовала мотивационный пост, разместив также свое новое фото, на котором она запечатлена с ярким макияжем.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Экс-солистка популярной группы "ВИА Гра" поведала о том, что они много говорили со стилистом во время работы над образом. "О новом этапе в жизни, переменах, которые очевидны, но на некоторые порою так сложно решиться и как же жить дальше, когда сделала шаг вперед!" - написала Седокова.

Далее она дала девушкам несколько советов.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

"И вот несколько важных штук, которые работают, девочки!

1. Грустные женщины-печальки не нужны никому! Если тебе самой с собой не хорошо, я к тебе прости , но никогда не прийду. Я хочу туда где легко и весело! Так что уж изволь привлекать меня праздником и счастьем, а не тоскою зеленою.

2. Прекрати ругать себя за все. Вот это я его так подавила, это я не смогла. Все ты смогла. Все в этой жизни ( особенно мужчины ) живут исключительно так, как хорошо им. Вот Гектор у меня ещё не может решения принимать за себя, а любой парень, после 20 лет, точно уже может! Твоему-то сколько, не пять же лет? Сам виноват.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

3. Не бойтесь отпускать людей из своей жизни. Им порою нужно уйти, чтобы стать счастливыми. Без вас и это ок! Это нормально! Человеку нужно выйти пописать, например, а ты его держишь в комнате и говоришь - "ну не уходи. Ну побудь еще. Ну зачем ты уходишь". А он злится на тебя все больше. Болит все у него (или нее) там. Сделает все свои дела и вернуться. Счастливый и освобожденный и тут твое решение, как поступать дальше. Вытирать за ним или нет.

4. Каждый день, грустно взирая в окно, ты упускаешь тысячи возможностей! Встречи с десятками мудрых красивых людей! Новые знания и эмоции. Завтра может на Землю инопланетяне прилетят, а ты ненакрашенная, без прически, в халате и еще не запилила ни одной красивой секси фоточки сегодня ))))) Вот я запилила. Все будет потрясающе! Верь мне", - пишет певица.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники тут же откликнулись на публикацию звезды. Они благодарят Анну за такие полезные советы. Некоторые даже просят певицу написать книгу, которую они с удовольствием прочтут.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Седокова заинтриговала поклонников неоднозначным посланием.

Отметим, что Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото. Она считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)