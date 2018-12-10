"Год Чебурашки": Седокова покорила сеть оригинальным новогодним фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники отмечают, что елка очень оригинально украшена

Известная артистка, поп-исполнительница Анна Седокова, которая недавно похвасталась "голыми" фото, показала свежий оригинальный снимок. На нем девушка запечатлена рядом с необычной новогодней елки, которая украшена одинаковыми игрушками, изображающими главного персонажа культового советского мультфильма Чебурашку. Снимок опубликован на странице певицы в Instagram.

"Меня начинают преследовать наряженные елки) Я пропустила момент, когда их начали украшать в начале декабря) Как бы раньше никто до 30 не вспомнил о ней, а сегодня 10 декабря, и они уже везде стоят!" – негодует певица.

Седокова также пообещала установить елку 30-го декабря.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Под снимком артистки многие стали обсуждать не только оригинальность украшений символа Нового года, но и внешность артистки. Многие обратили внимание на руки певицы и отметили, что это единственный признак старения Седоковой. Стоит отметить, что певице сейчас 35 лет.

"Красивая", "Шикарная женщина", "Красотка", "Возраст только рука выдает", "Восхитительная", "Обворожительна", "Вот здесь ты красивая, а не шлю...", — пишут фанаты.

Отдельное внимание поклонники обратили на задний фон, а именно на елку, украшенную Чебурашками.

"Это Чебурель", "Год Чебурашки", "Чебурахнулась", "Есть мнение, что Чебурашка — это мышь", "Нижний Чебурашка куда-то не туда смотрит", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что ранее Седокова высказалась о споре за наследство бывшего мужа.

Ранее Седокова поделилась полезными советами для девушек.

Видео: РБК-Украина