Анна Сєдокова вразила новорічним вбранням з пікантним декольте

Співачка прийшла на зйомки російського шоу у відвертому образі
Відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка нещодавно заінтригувала черговими змінами в особистому житті, показала шанувальникам свій новорічний наряд для зйомок святкового шоу на російському ТБ. Знімком виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Анна сидить на краю сцени, за нею видно напис Comedy Club. Артистка відображена в чорній сукні з дуже глибоким декольте і розрізом на стегні. Доповнили образ чокер, сріблясті туфлі і червона помада.
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Як повідомляла зірка, автором відвертого вбрання виступила російський дизайнер Олександра Сєрова.
"Новий рік і чудеса ближче, ніж ми могли б подумати. Настає пора загадувати бажання і виконувати ) І якщо ти ще не вирішив, що дивитися в Новорічну ніч, то давай я вирішу за тебе. На @tnt_online ніч абсолютного веселощів, щастя, пісень, танців ( не питайте) і відсутності цензури. Все, що ми любимо! До зустрічі в новорічну ніч, милі. А на мені найкрасивіше плаття від @serovalexandra. Саша, як ти створюєш сукні, які ідеально сидять на будь-якій фігурі? Обожнюю!" - написала Сєдокова під знімком.
Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)
Підписники прийшли в захват від такого образу співачки і відзначили, що вона виглядає дуже спокусливо.
"На тобі все шикарно виглядає";
"Воу-воу, легше... ! Ганнуся, не можна спокушати нас чоловіків";
"Шикарна Жінка";
"Просто сексі дівчина";
"Ну що тут говорити про чоловіків, коли від такої краси і дівчата хапаються за серце. супер Ганнуся";
"Ну що за така богиня";
"Ооох.. Нереально красива. Плаття і в правду дуже добре сидить і підкреслює ваші достоїнства";
"Непристойно!!! Непристойно бути такою шикарною", - пишуть фоловери в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова підкорила мережу оригінальним новорічним фото.
Ми також писали про те, що Анна Сєдокова розповіла про труднощі у судовій справі щодо спадщини її колишнього чоловіка, футболіста "Динамо" Валентина Белькевича. У цій справі артистка виступає на боці своєї дочки Аліни, а судова тяганина триває вже три роки.
До речі, Анна Сєдокова поділилася корисними порадами для дівчат.
Відео: РБК-Україна