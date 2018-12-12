Анна Сєдокова вразила новорічним вбранням з пікантним декольте

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка прийшла на зйомки російського шоу у відвертому образі

Відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка нещодавно заінтригувала черговими змінами в особистому житті, показала шанувальникам свій новорічний наряд для зйомок святкового шоу на російському ТБ. Знімком виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Анна сидить на краю сцени, за нею видно напис Comedy Club. Артистка відображена в чорній сукні з дуже глибоким декольте і розрізом на стегні. Доповнили образ чокер, сріблясті туфлі і червона помада.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Як повідомляла зірка, автором відвертого вбрання виступила російський дизайнер Олександра Сєрова.

"Новий рік і чудеса ближче, ніж ми могли б подумати. Настає пора загадувати бажання і виконувати ) І якщо ти ще не вирішив, що дивитися в Новорічну ніч, то давай я вирішу за тебе. На @tnt_online ніч абсолютного веселощів, щастя, пісень, танців ( не питайте) і відсутності цензури. Все, що ми любимо! До зустрічі в новорічну ніч, милі. А на мені найкрасивіше плаття від @serovalexandra. Саша, як ти створюєш сукні, які ідеально сидять на будь-якій фігурі? Обожнюю!" - написала Сєдокова під знімком.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Підписники прийшли в захват від такого образу співачки і відзначили, що вона виглядає дуже спокусливо.

"На тобі все шикарно виглядає";

"Воу-воу, легше... ! Ганнуся, не можна спокушати нас чоловіків";

"Шикарна Жінка";

"Просто сексі дівчина";

"Ну що тут говорити про чоловіків, коли від такої краси і дівчата хапаються за серце. супер Ганнуся";

"Ну що за така богиня";

"Ооох.. Нереально красива. Плаття і в правду дуже добре сидить і підкреслює ваші достоїнства";

"Непристойно!!! Непристойно бути такою шикарною", - пишуть фоловери в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова підкорила мережу оригінальним новорічним фото.

Ми також писали про те, що Анна Сєдокова розповіла про труднощі у судовій справі щодо спадщини її колишнього чоловіка, футболіста "Динамо" Валентина Белькевича. У цій справі артистка виступає на боці своєї дочки Аліни, а судова тяганина триває вже три роки.

До речі, Анна Сєдокова поділилася корисними порадами для дівчат.

Відео: РБК-Україна