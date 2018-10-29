"Я сейчас влюблена": Анна Седокова впервые рассказала о новом романе

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Избранник 35-летней певицы младше нее на 11 лет

Известная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала поклонников очередными переменами в своей личной жизни. После длительного перерыва в отношениях артистка призналась, что снова влюблена, передает "СтарХит".

Сама Анна не назвала имя, однако в окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень", — сообщила 35-летняя певица.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Отметим, новый избранник певицы младше нее на 11 лет. Миронов играет на позиции защитника и является довольно перспективным игроком. Так, в прошлом году его пригласили играть в НХЛ в клуб "Колорадо", где ему сделали привлекательное карьерное предложение.

Фото: Андрей Миронов (instagram.com/andreymironov)

Седокова отметила, что молодой парень - хорошая партия для нее, ведь найти свободных кандидатов в ее возрасте становится все труднее.

"Конечно, все меняется. Сейчас сложно найти пару. Это в 18 все парни свободны, а когда тебе 35, как правило, мужчины уже с определенным багажом: кто-то женат, кто-то недоволен своей жизнью", — откровенничала артистка.

Фото: Андрей Миронов (instagram.com/andreymironov)

Напомним, Анна была дважды замужем: за украинским футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Артистка самостоятельно воспитывает троих детей: дочь Алину, рожденную в браке с Белькевичем, Монику - отцом которой является Чернявский и сына Гектора, рожденного вне брака от неизвестного мужчины.

Напомним, ранее Анна Седокова ответила на упреки в недостаточной любви к своим детям.

Отметим, что Анна Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

Кстати, Седокова рассказала, кого считает самой красивой женщиной в мире.

Видео: РБК-Украина