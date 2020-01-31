Амазонка: Настя Каменских в бикини покорила дерзким образом в мексиканских джунглях

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Даже в отпуске певица предпочитает активный отдых и занятия спортом

В Киеве вовсю уже идут съемки шоу Голос країни-10, в котором Настя Каменских со своим мужем продюсером Потапом заняли одно судейское кресло на двоих, а в Instagram NK царит отпускное настроение и то и дело появляются снимки в летних платьях и купальниках. Певицу можно понять, сложно вот так взять и переместиться в Украину с ее унылой погодой, поэтому пока она ностальгирует по Мексике и Карибскому морю, мы можем сполна насладиться всеми подробностями ее отдыха.

Недавно знаменитость уже рассказывала о том, что она не забывала тренироваться на курорте, и вот новое доказательство ее физической активности. Каменских поделилась снимком, на котором она позирует в купальнике среди густых джунглей (на полуострове Юкатан есть область дождевых лесов, которые поражают своим разнообразием флоры и сочностью зелени). Опытные спортсмены тут же заметили в руках у Насти доску для серфа яркой расцветки, которая подходит для невысоких волн.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Кроме того на пляж звезда прихватила с собой объемную черную сумку, которая может вместить большое количество средств для загара. Судя по мокрым волос NK и ее довольной улыбке — заплыв в теплом Карибском море удался на славу.

Подписчики оценили образ украинской амазонки, которая в последнее время все больше стала походить на латиноамериканку благодаря интенсивному загару и обновленному гардеробу в мексиканском стиле, о чем не забыли написать в ее аккаунте Instagram:

Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей, такая кудрявая, дерзкая и смелая

Прекрасная мексиканка

Прям из фильма "Анаконда"

Худышка

Амазонка)

Стоит напомнить, что Каменских, Дорофеева и Полякова показали трендовую прическу лета 2020, которая подозрительно напомнила стиль 90-х годов.