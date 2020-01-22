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Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Lite » Красота 22.01.2020 - 16:12
Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020
Каменских, Дорофеева, Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Украинские красотки по-своему обыгрывают самую модную прическу этого лета

Зима еще в “разгаре”, но почему бы уже не заглянуть в тренды будущего. Тем более, что в Париже стартовала Неделя моды от кутюр сезона весна-лето 2020. А это значит, что совсем скоро модный мир окунется в прогнозы предстоящего теплого сезона. Fashion-эксперты выводят формулы идеального образа: от нарядов до аксессуаров и маникюра. Украинские селебритис также не отстают от ведущих трендов. Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Леся Никитюк, Джамала и другие звезды уже поспешили продемонстрировать ведущий hair-тренд весны-лета 2020 года. Встречайте — прическа “Мальвина”!

Да-да, стилистика 90-х (безоговорочный тренд 2019 года) все еще актуальна. И хотя ключевые элементы образов постепенно сходят на “нет”, однако не стоит ожидать в этом году полного отказа от любимого денима, кроп-топов и кислотных оттенков. Модницы так и не успели как следует “распробовать” прическу “Мальвину”, которая ворвалась к hair-тренд осенью 2019 года. Ну что же, впереди весна и лето. Самое время осваивать высокие прически — на примере звезд.

Надя Дорофеева

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Стильная Надя Дорофеева с "Мальвиной" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Солистка группы “Время и Стекло” наиболее активно среди украинских красоток осваивала “Мальвину”. Дорофеева успела продемонстрировать десятки вариантов: с мелкими косичками, металлическими кольцами, челкой-перьями — вариантов масса. Один из самых недавних вариантов — с двумя хвостиками “рожками”. С такой милой прической Надя появилась в начале декабря на церемонии M1 Music Awards 2019.

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Надя Дорофеева с трендовой прической 2020 года (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменских

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Более “глянцевый” вариант “Мальвины” во время одного из эфиров шоу Х-Фактор 10 показал Настя Каменских. “Украинская Ким Кардашьян” подобрала пикантный вечерний образ в облегающем полупрозрачном платье из черного гипюра. Вечерний аутфит идеально смотрелся с хвостиком на макушке из идеально ровных блестящих волос. Отличный вариант для светской вечеринки.

Оля Полякова

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Оля Плякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова также поддалась тренду и подготовила ультра-яркий образ для появления в одном из эфиров Х-Фактора. Тогда украинская “Королева ночи” блистала в золотом костюме с мини-юбкой. И не менее знаковой прической с высоким хвостиком. При этом часть волос Ольга собрала на бок в виде длинной густой челки. Такому же приему последовала и Джамала.

Джамала

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Джамала в образе в стиле 90-х (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала решила не нарушать традиции и воссоздала образ из 90-х: кожаная мини-юбка, колготки в сеточку, топ и, конечно же, “Мальвина”. Интересна также история создания этого образа. По словам Джамалы, стилист полностью подобрала ей образ из вещей из сэкондхэнда или комиссионных магазинов.

  • Я за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку… Мой образ: куртка - 400 грн, ботфорты - 900 грн, юбка - 500 грн, топ - #самасшила для тура, украшения - 200 грн. Всего — 2000 грн. Надеюсь, мой опыт вдохновит вас!” - пишет Джамала.

Леся Никитюк

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А вот Никитюк отдала предпочтение “супер-классике” — образу культовой куклы Барби. Розовое мини-платье с пышными воланами в зоне плечей, туфли на острой шпильке, длинные ножки и романтичная высокая прическа из густых локонов — идеальная “поп-дива 90-х”.

Регина Тодоренко

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Путешественница и телеведущая Регина Тодоренко предлагает более современный вариант. Вместо высокого хвоста сделайте небрежный пучок — и попадете в двойной тренд. Обратите внимание на мейкап Регины — тонкая кислотная полоска жидких теней, которые одновременно дополняют стрелку. Это один из ведущих трендов макияжа 2020!

Анна Ризатдинова и Алина Гросу

И ещ парочку ярких образов с “Мальвиной” от гимнастки Анны Ризатдиновой и певицы Алины Гросу. Кстати, Аня появилась в таком милом образе на одном из эфиров шоу Танцы со звездами 2019.

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Анна Ризатдинова

Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Алина Гросу

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Новости Украины Настя КаменскихОля ПоляковаНадя Дорофеева
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