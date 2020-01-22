Девочка из 90-х: Каменских, Дорофеева и Полякова показывают самую трендовую прическу лета 2020

Каменских, Дорофеева, Полякова (коллаж: РБК-Украина)

Украинские красотки по-своему обыгрывают самую модную прическу этого лета

Зима еще в “разгаре”, но почему бы уже не заглянуть в тренды будущего. Тем более, что в Париже стартовала Неделя моды от кутюр сезона весна-лето 2020. А это значит, что совсем скоро модный мир окунется в прогнозы предстоящего теплого сезона. Fashion-эксперты выводят формулы идеального образа: от нарядов до аксессуаров и маникюра. Украинские селебритис также не отстают от ведущих трендов. Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Леся Никитюк, Джамала и другие звезды уже поспешили продемонстрировать ведущий hair-тренд весны-лета 2020 года. Встречайте — прическа “Мальвина”!

Да-да, стилистика 90-х (безоговорочный тренд 2019 года) все еще актуальна. И хотя ключевые элементы образов постепенно сходят на “нет”, однако не стоит ожидать в этом году полного отказа от любимого денима, кроп-топов и кислотных оттенков. Модницы так и не успели как следует “распробовать” прическу “Мальвину”, которая ворвалась к hair-тренд осенью 2019 года. Ну что же, впереди весна и лето. Самое время осваивать высокие прически — на примере звезд.

Надя Дорофеева

Стильная Надя Дорофеева с "Мальвиной" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Солистка группы “Время и Стекло” наиболее активно среди украинских красоток осваивала “Мальвину”. Дорофеева успела продемонстрировать десятки вариантов: с мелкими косичками, металлическими кольцами, челкой-перьями — вариантов масса. Один из самых недавних вариантов — с двумя хвостиками “рожками”. С такой милой прической Надя появилась в начале декабря на церемонии M1 Music Awards 2019.

Надя Дорофеева с трендовой прической 2020 года (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменских

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Более “глянцевый” вариант “Мальвины” во время одного из эфиров шоу Х-Фактор 10 показал Настя Каменских. “Украинская Ким Кардашьян” подобрала пикантный вечерний образ в облегающем полупрозрачном платье из черного гипюра. Вечерний аутфит идеально смотрелся с хвостиком на макушке из идеально ровных блестящих волос. Отличный вариант для светской вечеринки.

Оля Полякова

Оля Плякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова также поддалась тренду и подготовила ультра-яркий образ для появления в одном из эфиров Х-Фактора. Тогда украинская “Королева ночи” блистала в золотом костюме с мини-юбкой. И не менее знаковой прической с высоким хвостиком. При этом часть волос Ольга собрала на бок в виде длинной густой челки. Такому же приему последовала и Джамала.

Джамала

Джамала в образе в стиле 90-х (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала решила не нарушать традиции и воссоздала образ из 90-х: кожаная мини-юбка, колготки в сеточку, топ и, конечно же, “Мальвина”. Интересна также история создания этого образа. По словам Джамалы, стилист полностью подобрала ей образ из вещей из сэкондхэнда или комиссионных магазинов.

“Я за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку… Мой образ: куртка - 400 грн, ботфорты - 900 грн, юбка - 500 грн, топ - #самасшила для тура, украшения - 200 грн. Всего — 2000 грн. Надеюсь, мой опыт вдохновит вас!” - пишет Джамала.

Леся Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А вот Никитюк отдала предпочтение “супер-классике” — образу культовой куклы Барби. Розовое мини-платье с пышными воланами в зоне плечей, туфли на острой шпильке, длинные ножки и романтичная высокая прическа из густых локонов — идеальная “поп-дива 90-х”.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Путешественница и телеведущая Регина Тодоренко предлагает более современный вариант. Вместо высокого хвоста сделайте небрежный пучок — и попадете в двойной тренд. Обратите внимание на мейкап Регины — тонкая кислотная полоска жидких теней, которые одновременно дополняют стрелку. Это один из ведущих трендов макияжа 2020!

Анна Ризатдинова и Алина Гросу

И ещ парочку ярких образов с “Мальвиной” от гимнастки Анны Ризатдиновой и певицы Алины Гросу. Кстати, Аня появилась в таком милом образе на одном из эфиров шоу Танцы со звездами 2019.

Анна Ризатдинова

Алина Гросу

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