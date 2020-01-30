Словно девочка: Настя Каменских на качелях дала рассмотреть изящество спортивных ножек

Каменских эффектно пожелала всем отличного дня
Настя Каменских продолжает буквально засыпать поклонников яркими фотоснимками из Мексики, где отдыхала вместе с Потапом. При этом украинский продюсер и рэпер уже публикует “рабочие” фото из Киева. Так что скорее всего, пара уже давно вернулась из экзотической страны. Но когда в арсенале есть целый фотоальбом романтичных снимков, почему бу не продолжить отпуск удаленно?!
Так, Каменских опубликовала новый кадр, позируя на этот раз на качеле. Следует отметить, что вид у Насти открывается роскошный - прямо на океан. Можно рассмотреть, что Потап и Настя в Мексике отдыхали прямо на лазурном берегу, изолированно от других туристов. В общем, не отдых, а сказка!
Стильная Настя Каменских в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)
На снимке счастливая певица запечатлена в летнем мини-платье, которое разлетается под порывами ветра. Платье серого цвета декорировано мелким цветочным принтом, а также воланами на зоне декольте. Следует присмотреться к такому летнему образу. Волосы красотка собрала на затылке. Из аксессуаров - стильный браслет на щиколотке. Позирует исполнительница без косметики. Да и какой макияж во время отдыха?
Однако особенно в глаза бросаются стройные и загорелые ножки Каменских, которые она изящно показывает на камеру.
Поклонники украинской исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: .instagram.com/kamenskux
Кстати, во время отдыха в Мексике Настя устроила “модный показ”. Буквально каждый день исполнительница показывала поклонникам стильные летние наряды. И каждый раз это было что-то новенькое. Особенно внимание Настя уделяет аксессуарам. В основном для отдыха она выбрала тропические мотивы: украшения с перьями, деревянными элементами, камнями т.д. В который раз Настя продемонстрировала идеальное чувство стиля.
Стильная Настя Каменских в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Настя Каменских завела сеть зажигательным танцем.