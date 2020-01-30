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Словно девочка: Настя Каменских на качелях дала рассмотреть изящество спортивных ножек

Lite » Мода 30.01.2020 - 12:20
Словно девочка: Настя Каменских на качелях дала рассмотреть изящество спортивных ножек
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских эффектно пожелала всем отличного дня

Настя Каменских продолжает буквально засыпать поклонников яркими фотоснимками из Мексики, где отдыхала вместе с Потапом. При этом украинский продюсер и рэпер уже публикует “рабочие” фото из Киева. Так что скорее всего, пара уже давно вернулась из экзотической страны. Но когда в арсенале есть целый фотоальбом романтичных снимков, почему бу не продолжить отпуск удаленно?!

Так, Каменских опубликовала новый кадр, позируя на этот раз на качеле. Следует отметить, что вид у Насти открывается роскошный - прямо на океан. Можно рассмотреть, что Потап и Настя в Мексике отдыхали прямо на лазурном берегу, изолированно от других туристов. В общем, не отдых, а сказка!

Словно девочка: Настя Каменских на качелях дала рассмотреть изящество спортивных ножек

Стильная Настя Каменских в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

На снимке счастливая певица запечатлена в летнем мини-платье, которое разлетается под порывами ветра. Платье серого цвета декорировано мелким цветочным принтом, а также воланами на зоне декольте. Следует присмотреться к такому летнему образу. Волосы красотка собрала на затылке. Из аксессуаров - стильный браслет на щиколотке. Позирует исполнительница без косметики. Да и какой макияж во время отдыха?

Однако особенно в глаза бросаются стройные и загорелые ножки Каменских, которые она изящно показывает на камеру.

  • “#Mexico is my lifestyle. Пусть в сегодняшнем вашем дне будет много улыбок”, - пожелала Настя своим поклонникам.

Поклонники украинской исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Привет, Настя. Ты очень сильно красивая абалдеть”
  • “Эх, какая же ты классная”
  • “Самая красивая”
  • “Пусть сегодняшний день будет для вас самым лучшим”
  • “Такое солнышко”
  • “Настя, почему ты такая красивая?”
  • “Любимая красоточка”

Словно девочка: Настя Каменских на качелях дала рассмотреть изящество спортивных ножек

Скриншот комментариев: .instagram.com/kamenskux

Кстати, во время отдыха в Мексике Настя устроила “модный показ”. Буквально каждый день исполнительница показывала поклонникам стильные летние наряды. И каждый раз это было что-то новенькое. Особенно внимание Настя уделяет аксессуарам. В основном для отдыха она выбрала тропические мотивы: украшения с перьями, деревянными элементами, камнями т.д. В который раз Настя продемонстрировала идеальное чувство стиля.

Стильная Настя Каменских в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских завела сеть зажигательным танцем.

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