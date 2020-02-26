Alyona Alyona развеселила сеть, не побоявшись показать второй подбородок

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает набираться сил на Бали, куда улетела на зимние каникулы. При этом отдых певицы ее фанатам точно запомнится своей оригинальностью и жизнерадостностью. В отличие от других звезд шоу-бизнеса, Алена не спешит делать гламурные фото на фоне закатов или лежа на песке в затейливых позах. Вместо этого исполнительница буквально каждый день дарит улыбки своим поклонникам, устроив такой себе отдых “анти-инстаграм”.

Так, ранее певица показала поклонникам, как тренируется во время отдыха на Бали. Alyona Alyona решила выделить время для йоги. Но вместо расслабленной гимнастики для души и тела, получилась забавная пародия.

Новый пост рэперши получился не менее позитивным. Отметим, что Алена - обладательница пышных форм. Однако никаких комплексов по поводу своей внешности у Alyona Alyona точно нет. Наоборот, певица тонко высмеивает новомодные тренды.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На новом снимке Алена “бросает вызов” выразительному подбородку. Вместе со своей подругой певица забавно “корчили рожицы”, выпячивая вторые подбородки.

“ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ #другепідборіддя” - призвала своих фолловеров Алена.

Поклонники певицы, как обычно, пришли в восторг от ее чувства юмора. И наградили свою любимицу комментариями. А также поддержали ее “стеб”.

“У меня даже три”

“Харош. Подняли настрой, спс”

“Боюсь, если отмечу, получу по шапке”

“Красивая и не очень подруга))”

“Я как-то пять насчитала”

“Отмечаю себя))”

“Ух ты, прям я когда случайно включила фронталку”

Скриншот комментариев: instagram.com/alyona.alyona.official

Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали.