Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує набиратися сил на Балі, куди полетіла на зимові канікули. При цьому відпочинок співачки її фанатам точно запам'ятається своєю оригінальністю і життєрадісністю. На відміну від інших зірок шоу-бізнесу, Альона не поспішає робити гламурні фото на тлі заходу сонця або лежачи на піску у вигадливих позах. Замість цього виконавиця буквально кожен день дарує посмішки своїм шанувальникам, влаштувавши такий собі відпочинок "анти-instagram".

Так, раніше співачка показала шанувальникам, як тренується під час відпочинку на Балі. Alyona Alyona вирішила виділити час для йоги. Але замість розслабленої гімнастики для душі і тіла, вийшла забавна пародія.

Новий пост рэперши вийшов не менш позитивним. Відзначимо, що Альона - власниця пишних форм. Однак ніяких комплексів з приводу своєї зовнішності у Alyona Alyona точно немає. Навпаки, співачка тонко висміює новомодні тренди.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На новому знімку Олена "кидає виклик" виразному підборіддю. Разом зі своєю подругою співачка забавно "корчили гримаси", випинаючи другі підборіддя.

"ВІДМІЧАЙ ТОГО, ХТО ТАКОЖ МАЄ ДРУГЕ ПІДБОРІДДЯ #другепідборіддя" - закликала своїх фоловерів Альона.

Шанувальники співачки, як завжди, прийшли в захват від її почуття гумору. І нагородили свою улюбленицю коментарями. А також підтримали її "стьоб".

"У мене навіть три"

“Хорош. Підняли настрій, спс"

"Боюся, якщо зазначу, отримаю по шапці"

"Гарна і не дуже подруга))"

"Я як-то п'ять нарахувала"

"Наголошую себе))"

"Ух ти, прям я коли випадково включила фронталку"

Скріншот коментарів: instagram.com/alyona.alyona.official

Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі.