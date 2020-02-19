ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 12:46
Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пышнотелая артистка не стесняется публиковать смешные фото в купальнике

Рэперша Alyona Alyona - настоящий источник позитива для своих поклонников. Сейчас артистка отдыхает на солнечном острове Бали и недавно продемонстрировала там эффектные позы из йоги, предложив фанам угадать их названия. Пышнотелая звезда не стесняется показывать свои аппетитные формы и с удовольствием позирует в купальнике.

На своей странице в Instagram звезда хип-хопа поделилась подборкой ярких и забавных фото из серии "ожидание и реальность". Алена в черном купальнике показывает, как проходит ее отпуск. При этом после каждого удачного кадра идет похожий, но смешной - как чаще всего и выходит в жизни.

Юморная певица продемонстрировала, как выныривает из бассейна, откинув голову назад. Также Alyona Alyona запечатлела, как релаксирует на надувном матрасе с коктейлем в руках и загорает на шезлонге.

"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокомментировала красочные фото знаменитость.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Девушка явно не имеет никаких комплексов относительно своей внешности - за это многие поклонники ее и любят, как и за яркое чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. Они тут же поставили множество лайков под ее публикацией и оставили много теплых комментариев.

  • Ты конечно без комплексов вообще и это подкупает
  • Той момент коли фотки Альони в 100500 разів крутіші ніж фото різних інстаграм-блогерів))) дико плюсую!
  • Русалка у морі,мавка у лісі
  • Ахах))) Альона, ти божествена в будь-якій ситуації
  • Молодець. Мiлiон худишок позаздрять такiй впевненостi!!! Так тримать
  • все равно царица
  • Люблю людей без фільтрів!!!! Натюрель
  • Касатка, мать
  • Какая богиня
  • Тут все выглядит как реальность
  • Пушка
  • Комплексы и Алёны это разные вещи
  • Красунняяяя
  • Альоно дайте будь ласка пораду, як можна бути такою впевненою в собі. Дико вам заздрю) Вам це личить
  • Хорошего отдыха!

Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее аппетитная Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне.

"Такая классная": Alyona Alyona в купальнике продемонстрировала позы из йоги Пускаю волны: Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне
Новости Украины отдыхфигураAlyona Alyona
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь