Александр Скичко поделился курьезной новогодней историей

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Артист вспомнил, как встречал праздник в заснеженном поле

Украинский телеведущий, пародист и артист разговорного жанра Александр Скичко поделился курьезной историей о том, как встречал Новый год в машине посреди заснеженного поля. Также артист рассказал о своих достижениях, передает Сегодня.

Курьезная ситуация произошла с пародистом еще задолго до того, как он начал свою творческую деятельность. Новый год парень встречал на даче, 30 км от Киева. Однако за несколько часов до боя курантов оказалось, что ребята не купили шампанское.

"Чтобы исправить ситуацию, мы поехали в город. И, возвращаясь назад, нам пришлось съехать с дороги в поле из-за ДТП. Далеко мы не заехали… Где-то по середине дороги авто благополучно застряло в снегу. Толкали мы ту машину, толкали…В итоге, включили радио, слушали поздравление президента в машине и пили шампанское, которое покупалось на всю компанию", - рассказывает Скичко.

Также телеведущий сообщил, что главным своим достижением считает развлекательное шоу "Без паники", где он выступил не только в роли ведущего, но и попробовал себя в роли продюсера.

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