"Машина перевернулась": Павел Зибров рассказал необычную историю из своей жизни

Фото: РБК-Украина

Действия разворачивались в Киеве на Европейской площади

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о необычной ситуации, которая произошла с ним в одну из новогодних ночей. Исполнитель поделился историей, как он перевернулся в машине, передает Сегодня.

Происшествие, по словам самого Зиброва, произошло 25-27 лет назад в Киеве, на площади Ленинского комсомола, которая полностью покрылась льдом. Исполнитель со своими коллегами уже отыграли один предновогодний концерт и спешили на следующий. Однако при повороте водитель не смог справиться с машиной и ее занесло в сугроб.

"Машина перевернулась на бок. В автомобиле был я, Дед Мороз и водитель. К счастью, никто не пострадал. Все мы, отмечу, были навеселе. Помог нам милиционер, который подошел к машине спустя какое-то время. А на часах тогда было без десяти двенадцать!", – вспоминает артист не без улыбки.

Напомним, что Павел Зибров поделился откровенной карикатурой. В кадре можно увидеть картинку с изображением легендарных усов Павла и обнаженных женщин с реками между ног.

Ранее Павел Зибров рассказал о новом увлечении после Танцев со звездами.

Кстати, Павел Зибров рассказал, чем планирует заниматься после шоу.

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