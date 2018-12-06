ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Машина перевернулась": Павел Зибров рассказал необычную историю из своей жизни

Lite » Звезды 06.12.2018 - 09:41
"Машина перевернулась": Павел Зибров рассказал необычную историю из своей жизни
Фото: РБК-Украина

Действия разворачивались в Киеве на Европейской площади

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о необычной ситуации, которая произошла с ним в одну из новогодних ночей. Исполнитель поделился историей, как он перевернулся в машине, передает Сегодня.

Происшествие, по словам самого Зиброва, произошло 25-27 лет назад в Киеве, на площади Ленинского комсомола, которая полностью покрылась льдом. Исполнитель со своими коллегами уже отыграли один предновогодний концерт и спешили на следующий. Однако при повороте водитель не смог справиться с машиной и ее занесло в сугроб.

&quot;Машина перевернулась&quot;: Павел Зибров рассказал необычную историю из своей жизни

"Машина перевернулась на бок.  В автомобиле был я, Дед Мороз и водитель. К счастью, никто не пострадал. Все мы, отмечу, были навеселе. Помог нам милиционер, который подошел к машине спустя какое-то время. А на часах тогда было без десяти двенадцать!", – вспоминает артист не без улыбки.

Напомним, что Павел Зибров поделился откровенной карикатурой. В кадре можно увидеть картинку с изображением легендарных усов Павла и обнаженных женщин с реками между ног.

Ранее Павел Зибров рассказал о новом увлечении после Танцев со звездами.

Кстати, Павел Зибров рассказал, чем планирует заниматься после шоу. 

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (video.rbc.ua)

Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой "Мои ангелы": Бужинская показала подросших детей
Новости Украины звездыПавло Зибров
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь