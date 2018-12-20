Олександр Скічко поділився курйозною новорічною історією

Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Артист пригадав, як зустрічав свято в засніженому полі

Український телеведучий, пародист і артист розмовного жанру Олександр Скічко поділився курйозною історією про те, як зустрічав Новий рік в машині посеред засніженого поля. Також артист розповів про свої досягнення, передає Сьогодні.

Курйозна ситуація сталася з пародистом ще задовго до того, як він почав свою творчу діяльність. Новий рік хлопець зустрічав на дачі, 30 км від Києва. Однак за кілька годин до бою курантів виявилося, що хлопці не купили шампанське.

"Щоб виправити ситуацію, ми поїхали в місто. І, повертаючись назад, нам довелося з'їхати з дороги у поле через ДТП. Далеко ми не заїхали... Десь по середині дороги авто благополучно застрягло в снігу. Штовхали ми ту машину, штовхали... В результаті, включили радіо, слухали привітання президента в машині і пили шампанське, яке купувалося на всю компанію", - розповідає Скічко.

Також телеведучий повідомив, що головним своїм досягненням вважає розважальне шоу "Без паніки", де він виступив не тільки в ролі ведучого, але й спробував себе у ролі продюсера.

Нагадаємо, що Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя.

Ми писали, що Макс Барських розповів про незвичайну новорічну традицію.

А також повідомляли, що Злата Огневич поділилася дивовижною новорічною історією.