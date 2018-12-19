Злата Огневич поделилась удивительной новогодней историей

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Также артистка поделилась своими достижениями

Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013", певица Злата Огневич, которая посоветовала оригинальным образом встретить Новый год, поделилась с поклонниками интересной праздничной историей и сообщила о своих достижениях в уходящем году. Об этом информирует Сегодня.

Певица рассказала, как в одну из новогодних ночей у нее было несколько концертов и после первого выступления у водителя, который должен был везти артистку с коллегами на другую локацию, поломалось авто.

"Узнав об этом, один из тех посетителей, которые были в качестве гостей на моем первом выступлении, любезно согласился провести со мной и моей командой новогодний вечер и доставить нас в соседний город на своем авто. Благодаря ему я попала на еще два своих концерта, и вместе с ним мы и встретили Новый год, так как первое выступление у меня было еще до 12 ночи", - рассказала Огневич.

Основным достижением 2018 года певица считает свой дебютный альбом под названием "ГРАНІ". По словам артистки, в нем разнообразие песен, есть даже те, которые нетипичны для ее исполнения. Сейчас Злата начала работу над новым альбомом.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как оставаться молодой и красивой после 30 лет. Звезда назвала несколько обязательных пунктов, которых необходимо придерживаться желающим быть стройными и красивыми. Начать она советует с режима сна.

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