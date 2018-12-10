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Макс Барских рассказал о необычной новогодней традиции

Lite » Звезды 10.12.2018 - 20:28
Макс Барских рассказал о необычной новогодней традиции
Фото: Макс Барских (пресс-служба артиста)

Певец признался, что оригинальный ритуал выполняет все желания

Макс Барских, который недавно покорил сцену в Международном Выставочном Центре с новым шоу "Семь", рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год. Артист поделился собственным, 100%-м способом исполнения желаний в интервью с программой "Ранок з Україною".

Как признался артист, для того, чтоб все желания превратились в реальность, нужно написать свои самые заветные желания на салфетке, сжечь ее так, чтоб пепел оказался в бокале с шампанским и выпить.

"Под новогодний бой часов я очень быстро пишу на салфетке все свои желания, потом салфетку поджигаю, бросаю в бокал, когда догорит – заливаю шампанским и выпиваю. Но это все нужно успеть сделать, пока звучат двенадцать ударов часов. Все желания сбываются!", – рассказал Барских.

Напомним, что в столице Украины полным ходом идет подготовка к празднованию Нового 2019 года, и главная елка страны уже красуется на Софийской площади. Сам городок торжественно откроют 19 декабря - ко Дню святого Николая. Тем временем и на другой праздничной локации - на Контрактовой площади - разрастается еще один новогодний городок.

Ранее мы также писали, что журналисты выяснили, где и почем снять жилье на новогодние праздники.

До этого мы писали, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Видео: РБК-Украина

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