Актриса, сыгравшая в "Фантастических тварях", ждет первенца (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка на премьере фильма показала округлившийся животик

Кэтрин Уотерстон, актриса, сыгравшая в фильмах "Фантастические твари и где они обитают" и "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", оказалась беременной. Об этом 38-летняя актриса заявила на премьере фильма, где она сыграла Тину Голдштейн. Об этом информирует издание E! News.

Впрочем, заявления Кэтрин Уотерстон можно было бы и не озвучивать, ведь все и так было понятно. Дело в том, что женщина прибыла на церемонию в очень обтягивающем желтом платье, которое только подчеркнуло ее беременность.

Фото: (Karwai Tang/WireImage)

Нужно сказать, что Кэтрин Уотерстон очень не любит особой публичности в отношениях. Свою личную жизнь женщина не особо комментирует и предпочитает не общаться на эти темы с папарацци. Исходя из этого, пока что неизвестно, кто же отец ее будущего малыша. Есть ли у Кэтрин супруг или молодой человек, также никто не знает.

Фото: (Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images)

Напомним, ранее мы писали о том, что “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда“ являются одним из самых ожидаемых фильмов-премьер ноября в Украине.

Ранее сообщалось, что звезда “Фантастических тварей“ поразил всех своим экстравагантным костюмом во время премьеры фильма.

Видео: (video.rbc.ua)