В костюмі сови: зірка "Фантастичних звірів" вразив нарядом на прем'єрі

Фото: колаж РБК-Україна

Езра Міллер затьмарив багатьох колег яскравим і незвичайним костюмом

У вівторок, 13 листопада в Лондоні пройшла прем'єра фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" — другого фільму в спін-оффі "Гаррі Поттера". На червоній доріжці з'явилися всі зірки нової картини, однак макисмум уваги дісталося Езрі Міллеру, пише Vulture.

26-річний актор з'явився перед шанувальниками і журналістами у білому вбранні з кутюрної колекції Givenchy: блейзері з пір'я та брюках зі стрілками. Сміливий образ, що явно був натхненний совою Буклею, він доповнив ефектним макіяжем і зачіскою.

Фото: Езра Міллер (instagram.com/imezramiller)

Виконавець ролі Криденса тонував пасма волосся, а під очі завдав світлі тіні. Вилиці екстравагантний актор акцентував фіолетово-сливовими рум'янами.

Фото: Езра Міллер (instagram.com/la_cuarta_pared)

Але на макіяжі обличчя Езра не зупинився — привернули увагу фотографів і долоні актора, розписані смертельним заклинанням "Авада Кедавра". При цьому написи утворюють перевернутий трикутник. Нагадаємо, трикутник — знак Дарів смерті, найважливіших магічних артефактів, яким присвячена вся сьома частина саги про Гаррі Поттера.

Фото: Езра Міллер instagram.com/imezramiller)

Фото: Езра Міллер і Едді Редмейн (instagram.com/amazingeddieredmayne)

В Україні фільм "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" вийде в прокат з 15 листопада.

Відео: ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ: ЗЛОЧИНИ ҐРІНДЕЛЬВАЛЬДА. Фінальний трейлер (український) (youtube.com/Warner Bros. Pictures Ukraine)

До речі, Міллер вже не вперше шокує своїм образом на прем'єрі "Фантастичних тварин". На червону доріжку в Парижі актор з'явився в довгому чорному коконообразном пуховику, створеному креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі для бренду Moncler.

Фото: Езра Міллер (instagram.com/imezramiller)

Нагадаємо, Джордж Мартін оголосив про створення ще двох пріквелів "Гри престолів".

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Відео: РБК-Україна