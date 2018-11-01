"Девушка в паутине", "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" и "Дикое поле": главные кинопремьеры ноября

Среди самых ожидаемых кинопремьер ноября 2018 продолжение истории о девушке с татуировкой дракона, украинские фильмы "Дикое поле" и "Король Данило", сиквел "Фантастических зверей", а также приключенческий ветстерн "Братья Систерс". Что еще посмотреть в ноябре в кино, даты выхода новых фильмов и трейлеры - у нас на LITE.

"Девушка в паутине": премьера 8 ноября

Официальный трейлер фильма "Девушка в паутине" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Драматический триллер снят по мотивам книги "Девушка с татуировкой дракона" Давида Лагеркранца и является продолжением одноименного фильма. Хакерша Лисбет Саландер продолжает вести свое расследование. Она находит новые зацепки в деле после смерти известного разработчика искусственного интеллекта. Но коварный враг готовит для Лисбет и ее напарника детектива Блумквиста ловушку. Девушка с татуировкой дракона оказывается в эпицентре тайного сговора киберпреступников.

Режиссером картины стал Федерико Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "Не дыши"). Сценарист - Стивен Найт.

Главные роли исполнили: Клер Фой ("Не в себе", сериал "Корона"), Сверрир Гуднасон ("Бог/Макинрой"), Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049").

Фото: Клер Фой в роли Лисбет Саландер (скриншот YouTube/B&H Film Distribution Company)

Кстати, в первый день ноября в украинский прокат выходит одна из главных кинопремьер осени - биографическая драма "Богемная рапсодия" о вокалисте культовой рок-группы "Queen" Фредди Меркьюри.

"Дикое поле": премьера 8 ноября

Украинская драма по роману Сергея Жадана "Ворошиловград" выходит в украинский прокат под названием "Дикое поле". Одну из ролей в фильме исполняет сам писатель.

Герман - главный герой картины - возвращается в родной город на Донбассе после исчезновения своего брата, чтобы защитить семейный бизнес. Ему предстоит бороться не только за старую бензоколонку, но также за друзей детства и любовь.

Режиссер фильма: Ярослав Лодыгин. Сцеанаристы: Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, Ярослав Лодыгин.

Роли исполнили: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова.

Официальный трейлер фильма "Дикое поле"(YouTube/Канал Украина)

"Фантастические звери: Преступления Гриндевальда": премьера 15 ноября

Продолжения магической истории от Джоан Роулинг ожидают все поклонники фэнтези. Спин-офф к серии фильмов о Гарри Поттере с восторгом был принят зрителями в прошлом году. И вот нам снова предстоит встреча с магом-зоологом Ньютом Саламандером, сестрами Гольдштейн, Якобом Ковальски и злодеем Гриндевальдом.

Сбежавший Гриндевальд собрал много сторонииков и готовит зловещий план. Он мечтает подчинить себе всех немагов. Помешать ему может только Альбус Дамблдор. Себе в помощники волшебник берет бывшего ученика Ньюта Саламандера.

В борьбе за власть магический мир раскалывается. Друзьям и близким людям предстоят тяжелые испытания.

Официальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режиссером картины выступил Дэвид Йейтс ("Фантастические звери и где они обитают", "Гарри Поттер и Принц-полукровка"). Сценарий написала Джоан Роулинг.

Роли исполнили: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Каллум Тёрнер, Клаудия Ким.

"Король Данило": премьера 22 ноября

Украинский исторический боевик "Король Данило" рассказывает историю жизни короля Данила Галицкого. События фильма происходят в начале XIII века. Данило с братом Васильком захватывают замок одного тайного ордена. Магистр ордена призывает князя объединиться в борьбе с могущественным врагом с Востока - Ханом Батыем.

Монгольский полководец нападает на Русь и разрушает Киев, начинается строительство укреплений и мобилизация. Галицкий князь отправляется на переговоры с Батыем. Чтобы вернуться домой живым, ему предстоит пройти много испытаний и преодолеть смертельные опасности.

Режиссером и сценаристом фильма является Тарас Химич ("Жива").

В картине снимались: Сергей Ярмошенко, Ринат Хайруллин, Олег Сикиринский, Юрий Выхованец, Мирослава Рачинская, Ирина Никитина и др.

Официальный трейлер фильма "Король Данило" (YouTube/Invert Pictures Film Studio)

"Братья Систерс": премьера 29 ноября

Комедийный вестерн о двух братьях Эли и Чарли по фамилии Систерс погружает в атмосферу Америки 50-х годов XIX века - времена золотой лихорадки и жестоких убийств.

Главные герои зарабатывают на жизнь преступным путем, расчитывая только на свою удачу. Однажды им поступает заказ на убийство золотоискателя Уокера, после чего начинаюся самые настоящие приключения. Когда жертва уже почти оказывается на крючке у братьев, их предает помощник и переходит на сторону золотоискателя. Теперь им понадобится не только везение но и смекалка, чтобы бороться с умным и расчетливым противником.

Режиссер фильма: Жак Одиар ("Ржавчина и кость", "Дипан"). За основу сценария взят одноименный роман Патрика Девитта.

Главные роли исполнили: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед.

Трейлер фильма "Братья Систерс" (YouTube/Сінематико)

Кстати, ранее LITE рассказывал о главных кинопремьерах октября 2018.

Напомним, популярное издание назвало 20 лучших фильмов 2018 года.

Видео: РБК-Украина