"Дівчина в павутині", "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" і "Дике поле": головні кінопрем'єри листопада

Серед найбільш очікуваних кінопрем'єр листопада 2018 продовження історії про дівчину з татуюванням дракона, українські фільми "Дике поле" і "Король Данило", сіквел "Фантастичних звірів", а також пригодницький ветстерн "Брати Сістерс". Що ще подивитися в листопаді в кіно, дати виходу нових фільмів і трейлери - у нас на LITE.

"Дівчина в павутині": прем'єра 8 листопада

Офіційний трейлер фільму "Дівчина в павутині" (YouTube /B&H Film Distribution Company)

Драматичний трилер знятий за мотивами книги "Дівчина з татуюванням дракона" Давида Лагеркранца і є продовженням однойменного фільму. Хакерша Лісбет Саландер продовжує вести своє розслідування. Вона знаходить нові зачіпки у справі після смерті відомого розробника штучного інтелекту. Але підступний ворог готує для Лісбет і її напарника детектива Блумквіста пастку. Дівчина з татуюванням дракона опиняється в епіцентрі таємної змови кіберзлочинців.

Режисером картини став Федеріко Альварес ("Зловісні мерці: Чорна книга", "Не дихай"). Сценарист - Стівен Найт.

Головні ролі виконали: Клер Фой "Не в собі", серіал "Корона"), Сверрир Гуднасон ( "Бог/Макінрой"), Сільвія Хукс ("Той, що біжить по лезу 2049").

Фото: Клер Фой в ролі Лісбет Саландер (скріншот YouTube / B & H Film Distribution Company)

До речі, в перший день листопада в український прокат виходить одна з головних кінопрем'єр осені - біографічна драма "Богемна рапсодія" про вокаліста культової рок-групи "Queen" Фредді Меркьюрі.

"Дике поле": прем'єра 8 листопада

Українська драма за романом Сергія Жадана "Ворошиловград" виходить в український прокат під назвою "Дике поле". Одну з ролей у фільмі виконує сам письменник.

Герман - головний герой картини - повертається в рідне місто на Донбасі після зникнення свого брата, щоб захистити сімейний бізнес. Йому доведеться боротися не тільки за стару бензоколонку, але також за друзів дитинства і любов.

Режисер фільму: Ярослав Лодигін. Сцеанарісти: Сергій Жадан, Наталя Ворожбит, Ярослав Лодигін.

Ролі виконали: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Георгій Поволоцький, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова.

Офіційний трейлер фільму "Дике поле" (YouTube / Канал Україна)

"Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда": прем'єра 15 листопада

Продовження магічної історії від Джоан Роулінг очікують всі шанувальники фентезі. Спін-офф до серії фільмів про Гаррі Поттера з захопленням був прийнятий глядачами в минулому році. І ось нас знову чекає зустріч з магом-зоологом Ньютом Саламандером, сестрами Гольдштейн, Якобом Ковальські і лиходієм Гріндевальдом.

Після втечі Гріндевальд зібрав багато сторонііков і готує зловісний план. Він мріє підкорити собі всіх немагів. Перешкодити йому може тільки Альбус Дамблдор. Собі в помічники чарівник бере колишнього учня Ньюта Саламандера.

У боротьбі за владу магічний світ розколюється. Друзям і близьким людям доведеться пройти через важкі випробування.

Офіційний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Гріндевальда" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером картини виступив Девід Йейтс ("Фантастичні звірі і де вони мешкають", "Гаррі Поттер і Напівкровний принц"). Сценарій написала Джоан Роулінг.

Ролі виконали: Едді Редмейн, Джуд Лоу, Джоні Депп, Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер, Елісон Судол, Езра Міллер, Зої Кравіц, Каллум Тернер, Клаудія Кім.

"Король Данило": прем'єра 22 листопада

Український історичний бойовик "Король Данило" розповідає історію життя короля Данила Галицького. Події фільму відбуваються на початку XIII століття. Данило з братом Васильком захоплюють замок одного таємного ордена. Магістр ордена закликає князя об'єднатися в боротьбі з могутнім ворогом зі Сходу - Ханом Батиєм.

Монгольский полководець нападає на Русь і руйнує Київ, починається будівництво укріплень і мобілізація. Галицький князь вирушає на переговори з Батиєм. Щоб повернутися додому живим, йому доведеться пройти багато випробувань і подолати смертельні небезпеки.

Режисером і сценаристом фільму є Тарас Хіміч ("Жива").

У картині знімалися: Сергій Ярмошенко, Рінат Хайруллін, Олег Сікиринський, Юрій Вихованець, Мирослава Рачинська, Ірина Нікітіна та ін.

Офіційний трейлер фільму "Король Данило" (YouTube / Invert Pictures Film Studio)

"Брати Сістерс": прем'єра 29 листопада

Комедійний вестерн про двох братів Елі і Чарлі на прізвище Сістерс занурює в атмосферу Америки 50-х років XIX століття - часи золотої лихоманки і жорстоких вбивств.

Головні герої заробляють на життя злочинним шляхом, покладаючсь тільки на свою вдачу. Одного разу їм надходить замовлення на вбивство золотошукача Уокера, після чого починаються справжнісінькі пригоди. Коли жертва вже майже опиняється на гачку у братів, їх зраджує помічник і переходить на сторону золотошукача. Тепер їм знадобиться не тільки везіння але і кмітливість, щоб боротися з розумним і розважливим противником.

Режисер фільму: Жак Одіар ("Іржа і кістка", "Діпан"). За основу сценарію взято однойменний роман Патріка ДеВітта.

Головні ролі виконали: Джон Сі Райлі, Хоакін Фенікс, Джейк Джилленхол, Різ Ахмед.

Трейлер фільму "Брати Сістерс" (YouTube / Сінематіко)

До речі, раніше LITE розповідав про головні кінопрем'єри жовтня 2018.

Нагадаємо, популярне видання назвало 20 найкращих фільмів 2018 року.

Відео: РБК-Україна