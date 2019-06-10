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"А где конь?" Влад Яма перевоплотился в прекрасного принца


Танцовщик примерил эффектный наряд

Известный украинский танцовщик, хореограф и судья танцевальных шоу Влад Яма позабавил поклонников новым снимком в своем Instagram. На фото артист примерил образ "прекрасного принца", о чем сам же и сообщил.

Влад запечатлен у зеркала в дворянском наряде прошлых эпох - бархатном камзоле и штанах, украшенных вышивкой и оборками, а также шляпе в тон с плюмажем. Кроме того, на нем белые подштанники и танцевальные туфли. Танцор также эффектно вытянул руку в галантной позе и отставил ногу в сторону.

"Прекрасный Принц (ну или просто принц) к вашим услугам!.." - с юмором подписал публикацию Яма.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики с восторгом восприняли такой образ своего любимчика и оставили много теплых отзывов. Некоторые в шутку поинтересовались, где же белый конь "принца".

  • "Вперше бачу принца ( бо зазвичай доходять тільки коні)  Доречі, а де кінь?"
  • "Смішний капець!"
  • "Ох, нічого собі!!!"
  • "Ой умора"
  • "Влад сейчас таких принцев уже нет, перевелись или мы не туда смотрим, обожаю Вас мой принц"
  • "Ты прекрасен"
  • "Прикид супер, ржу"
  • "Вам идет этот наряд. Веселый парень"
  • "Принц, який класно танцює...."
  • "Гарненький"
  • "Не перевелись ещё принцы!!!"
  • "Очень даже ничего! Симпатичный!"
  • "О Боги какой принц"
  • "Бороду - сбрить! А так огонь"
  • "А где белый конь?"

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене Лилиане.

Ранее Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции и поделились веселым видео.

Мы также писали, что Влад Яма основал "трио-блестящие" на отдыхе в Турции.

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