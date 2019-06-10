"А где конь?" Влад Яма перевоплотился в прекрасного принца

Известный украинский танцовщик, хореограф и судья танцевальных шоу Влад Яма позабавил поклонников новым снимком в своем Instagram. На фото артист примерил образ "прекрасного принца", о чем сам же и сообщил.

Влад запечатлен у зеркала в дворянском наряде прошлых эпох - бархатном камзоле и штанах, украшенных вышивкой и оборками, а также шляпе в тон с плюмажем. Кроме того, на нем белые подштанники и танцевальные туфли. Танцор также эффектно вытянул руку в галантной позе и отставил ногу в сторону.

"Прекрасный Принц (ну или просто принц) к вашим услугам!.." - с юмором подписал публикацию Яма.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики с восторгом восприняли такой образ своего любимчика и оставили много теплых отзывов. Некоторые в шутку поинтересовались, где же белый конь "принца".

"Вперше бачу принца ( бо зазвичай доходять тільки коні) Доречі, а де кінь?"

"Смішний капець!"

"Ох, нічого собі!!!"

"Ой умора"

"Влад сейчас таких принцев уже нет, перевелись или мы не туда смотрим, обожаю Вас мой принц"

"Ты прекрасен"

"Прикид супер, ржу"

"Вам идет этот наряд. Веселый парень"

"Принц, який класно танцює...."

"Гарненький"

"Не перевелись ещё принцы!!!"

"Очень даже ничего! Симпатичный!"

"О Боги какой принц"

"Бороду - сбрить! А так огонь"

"А где белый конь?"

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене Лилиане.

Ранее Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции и поделились веселым видео.

Мы также писали, что Влад Яма основал "трио-блестящие" на отдыхе в Турции.