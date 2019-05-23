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Красивая пара: Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 09:29
Красивая пара: Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореогаф также поделился невероятно нежным фото с супругой

В последнее время известный украинский танцор и хореограф Влад Яма стал чаще делиться с поклонниками моментами из своей личной жизни и публиковать фото с женой Лилианой и сыночком, хотя лицо малыша он продолжает скрывать. Новым фото на своей странице в Instagram артист вызвал волну умиления у подписчиков.

На трогательном снимке Лилиана счастливо смотрит в объектив, обнимая мужа за шею, а тот нежно целует ее. 

Яма также сделал неожиданное признание о любимой - оказывается, она и внешне и характером похожа на его маму.

Красивая пара: Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

"Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей. Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с @liliya_yama я понял, что в моем случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере. Люблю!" - поделился хореограф.

Подписчики отметили, что Влад и Лиля - очень красивая пара, и оставили множество растроганных комментариев, желая им любви и счастья на долгие годы.

  • "Самая красивая пара шоу биза)))"
  • "Какая же вы красивая пара"
  • "Ви просто крутезні, дуже гарна пара"
  • "Замечательные! Любви и понимания вам!"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Мимишные"
  • "Вы оба прекрасны!"
  • "Здоровья и долгих лет в любви!"
  • "Такі крутишки"
  • "Жена красоточка"
  • "Жена у вас оооочень красивая. Вы очень красиво смотретесь вместе. Желаю вам еще доченьку и чтобы была похожа на мамулю"

Напомним, Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции.

Мы также писали, что Влад Яма основал "трио-блестящие" на отдыхе в Турции.

К слову,  Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской. Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты.

Вот это блеск! Влад Яма основал "трио-блестящие" (фото) Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции (видео)
Новости Украины Влад Яматанцор
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