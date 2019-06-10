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"А де кінь?" Влад Яма перевтілився в прекрасного принца


Танцівник приміряв ефектний наряд

Відомий український танцівник, хореограф і суддя танцювальних шоу Влад Яма потішив шанувальників новим знімком у своєму Instagram. На фото артист приміряв образ "прекрасного принца", про що сам же і повідомив.

Влад відображений біля дзеркала в дворянському вбранні минулих епох - оксамитовому камзолі і штанях, прикрашених вишивкою і оборками, а також капелюсі в тон з плюмажем. Крім того, на ньому білі підштаники і танцювальні туфлі. Танцюрист також ефектно витягнув руку в галантній позі і відставив ногу в сторону.

"Прекрасний Принц (ну або просто принц) до ваших послуг!.." - з гумором підписав публікацію Яма.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Підписники із захопленням сприйняли такий образ свого улюбленця і залишили багато теплих відгуків. Деякі жартома поцікавилися, де ж білий кінь "принца".

  • "Вперше бачу принца ( бо зазвичай доходять тільки коні) Доречі, а де кінь?"
  • "Смішний капець!"
  • "Ох, нічого собі!!!"
  • "Ой сміхота"
  • "Влад зараз таких принців вже немає, перевелися або ми не туди дивимося, обожнюю Вас мій принц"
  • "Ти прекрасний"
  • "Прикид супер, ржу"
  • "Вам йде цей наряд. Веселий хлопець"
  • "Принц, який класно танцює...."
  • "Гарненький"
  • "Не перевелися ще принци!!!"
  • "Дуже навіть нічого! Симпатичний!"
  • "О Боги який принц"
  • "Бороду - збрити! А так вогонь"
  • "А де білий кінь?"

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину Ліліану.

Раніше Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині і поділилися веселим відео.

Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.

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