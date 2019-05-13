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Вот это блеск! Влад Яма основал "трио-блестящие" (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 23:36
Вот это блеск! Влад Яма основал "трио-блестящие" (фото)
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма рассмешил пользователей сети своей фотографией

Известный танцор и хореограф Влад Яма выложил фото с шоуменом Евгением Кошевым и украинским борцом Жаном Беленюком. Новое фото Влад опубликовал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что снимок Влад Яма сделал в Турции в Бодруме, где сейчас проходит фестиваль Весело 2019.

"Блестим вместе", - подписал фото Влад Яма, намекая своим подписчикам на блеск трех лысых голов.

Вот это блеск! Влад Яма основал &quot;трио-блестящие&quot; (фото)

Влад Яма восхитил сеть фотографией с Кошевым и Беленюком (фото: instagram.com/vladyama_official)

Пользователи сети оценили фото и прокомментировали его.

  • С ума сойти можно. Обожаю лысых. Распечатаю и повешу над кроватью;
  • Но вы ярче всех;
  • Трио-блестящие;
  • Вот это я понимаю блеск!
  • Три танкиста, три веселых друга;
  • Хоть бы не поскользнуться;
  • Три лысых блестящих "головки";
  • Красавчики!
  • Трое лысых из ларца;
  • Три лысика;
  • Но у вас голова больше всего блестит!

Напомним, что Влад Яма вместе со своей женой Лилианой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. При этом Влад опубликовал видео с мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом. Стоит отметить, что поклонников танцора чрезвычайно заинтересовали царапины на его спине.

Мы также писали о том, что Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской. Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты.

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