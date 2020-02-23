"А що з губою?" Лесю Никитюк розкритикували за провокаційне фото в бікіні

Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників фотографіями з Єгипту
Леся Нікітюк, яка влаштувала запальні танці з бегемотом, викладає нові фотографії зі свого відпочинку в Єгипті. Популярна українська телеведуча опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, але тут же нарвалася на критику з боку своєї шанувальниці.
Телеведуча позує в чорному купальнику і прозорій накидці на тлі пальм і моря. При цьому на ній також надітий леопардовий капелюх, а на боці висить сумочка такого ж принта.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На цьому фото користувачі мережі також помітили, що у Никитюк якось розпухла верхня губа. В цілому фоловери телеведучої позитивно оцінили цей знімок, але не всі.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк відвідала столицю Німеччини – Берлін, і показала своїм фоловерам, як вона порушує дієту. Телеведуча відправилася в італійський ресторан, і зробила фото, на якому вона їсть пасту.
Раніше повідомлялося про те, що Нікітюк розсекретила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.