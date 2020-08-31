45-летняя Ева Лонгория демонстрирует спортивную фигуру в откровенном купальнике

Ева Лонгория провела выходные ярко – она наслаждалась солнцем, купанием в океане и романтическими прогулками по побережью. А также, само собой, заодно пополнила коллекцию снимков в купальниках. 45-летняя звезда поделилась фото, на котором позирует в белом купальнике необычного кроя, украшенном пикантными вырезами на бедрах и груди. Образ дополнила тонкая золотая цепочка. Ева сидит на фоне воды, делая вид, что держит в руках луч света. С мокрыми волосами и без макияжа, она, тем не менее, просто светится красотой. «Желаю всем отличного отдыха, и не забывайте держаться за свет», – написала она под снимком.

Новое фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Отдельного внимания пользователей сети заслужила фигура знаменитой мамочки. Подтянутое тело 45-летней Лонгории: ее тонкая талия, стройные ноги и руки, а также аппетитная грудь просто очаровали поклонников. Первой, к слову, написала комментарий любимая подруга Евы – британская икона стиля Виктория Бекхэм. «Ты выглядишь невероятно! Поцелуи», – написала она. «Горячо», «Вау», «Я в восторге от этого купальника», «Ты просто идеал», «Великолепна», «Как ты это делаешь?», «Невероятно красивая леди», – дополнили супругу Дэвида Бекхэма и другие пользователи сети.

Ева любит эффектные наряды (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее Ева также продемонстрировала необычный образ, который примерила на отдыхе. Ярко-желтое платье длиной до щиколоток с многочисленными оборками подчеркнуло шоколадный загар знаменитой красавицы и сделало образ женственным и романтичным. Берем на заметку!