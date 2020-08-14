Пляжный ангел: 45-летняя Ева Лонгория очаровала стройной фигурой на горячем фото

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда отдыхает в компании подруги

Ева Лонгория не перестает удивлять сеть своей идеальной фигурой. 45-летняя кинодива сейчас отдыхает, а потому горячие фото в бикини заполонили ее страницу в Instagram. В этот раз Ева позирует в черном слитном купальнике на фоне лазурной воды. Она приняла эффектную позу, благодаря которой ее тело приобрело идеальный силуэт. Тонкая талия, соблазнительный изгиб спины, накачанные руки – выглядит актриса просто совершенно. А забавную нотку кадру добавила композиция: подруга Евы, которая делала фото, на первом плане добавила морские раковины, имитируя крылышки на спине Лонгории. Получилось оригинально и по-летнему атмосферно.

Ева на новом фото (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники Евы, которых у нее уже около 8 миллионов, буквально засыпали ее приятными словами и комплиментами: «Ангельские крылышки», «Она просто ангел», «Мило», «Где это ты? Там так красиво», «Ева, ты такая красивая женщина. Я восхищаюсь тобой и твоим креативом», «Красивое море, белый песок…», «Ты просто королева», «Прекрасная женщина», «Ты пугающе красива», «Ты настоящий ангел, Ева, даже без крылышек», «Самая хорошенькая»…

Ева в отличной форме (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, ранее звезда выложила в сеть фото в «голом» купальнике. Лонгория решила использовать столь соблазнительный эффект, примерив бежевый купальник. Она позирует в прыжке на фоне моря, и с первого взгляда кажется, словно звезда парит в воздухе полностью обнаженной. Пикантный пляжный образ дополнили крупные солнцезащитные очки и мокрая укладка. Точеную фигуру и ее пышные формы Евы не оставили без внимания ни поклонники знаменитости, ни многочисленные модные и светские порталы. Что ж, регулярные занятия Евы в спортзале были не напрасными!